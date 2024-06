© Getty Images

Türkei vs. Portugal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

MagentaTV überträgt die gesamte Europameisterschaft live und in voller Länge im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream über seine App und die Website - also auch Türkei vs. Portugal.

Jonas Friedrich wird sich um den Kommentar kümmern.

Gute Nachrichten für alle Free-TV-Fans: Das Spektakel zwischen der Türkei und Portugal gibt es auch frei empfangbar im ZDF und seinem kostenlosen Livestream zu sehen.