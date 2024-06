Türkei vs. Georgien: EM Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Türkei beginnt das Turnier nicht in allzu guter Form: Das Team von Vincenzo Montella hat in diesem Kalenderjahr drei seiner vier Testspiele verloren, dazu gab es ein Remis. Nichtsdestotrotz dürften Hakan Calhanoglu und Co. hier klar die Favoritenrolle innehaben.

Vor Beginn: Spielstätte am heutigen Dienstag, dem 18. Juni, ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund. Ab 18 Uhr rollt dort der Ball.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Türkei vs. Georgien!