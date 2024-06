Niederlande vs. Frankreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Bei der EM 2024 stehen am heutigen Freitag, 21. Juni, beide Partien der Gruppe D an. Zum Abschluss sind die Niederlande gegen Frankreich gefordert - um 21 Uhr treffen beide Teams in der Red Bull Arena Leipzig aufeinander.

Beide Teams könnten sich mit einem Sieg die Pole-Position auf den Gruppensieg sichern, da sowohl die Niederlande, als auch Frankreich siegreich in das Turnier starten konnten.

EM 2024, 2. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick