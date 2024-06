EM in Gefahr? Kylian Mbappé fehlt im Mannschaftstraining Frankreichs

Mbappé hat Paris Saint-Germain verlassen und wechselt zur neuen Saison bekanntlich ablösefrei zu Real Madrid. Das wurde vor kurzem dann auch offiziell bestätigt.

In der abgelaufenen Saison waren Mbappé für PSG 44 Tore in 48 Einsätzen gelungen. Für Frankreichs Nationalmannschaft hat der neue Real-Star indes bisher 47-mal getroffen, 78 A-Länderspiele stehen in seiner Vita.

Zuletzt glänzte Mbappé beim 3:0-Testspielsieg gegen Luxemburg mit einem Tor und zwei Assists. Daraufhin kritisierte der frühere PSG-Profi Jerome Rothen, dass Mbappé im Nationalteam ein anderes Gesicht zeigen würde als zuletzt im Verein.