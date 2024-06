Kylian Mbappé mit Kurzeinsatz: Frankreich enttäuscht bei EM-Generalprobe gegen Kanada

Da Stürmer Oliver Giroud angekündigt hatte, seine Nationalmannschaftskarriere nach der EM zu beenden, durfte er im letzten Spiel auf heimischem Rasen den Vizeweltmeister als Kapitän anführen und wurde nach 63 Minuten unter Standing Ovations ausgewechselt.

Dies war auch möglich, weil der eigentliche Kapitän Mbappé auf der Bank Platz nahm. Der Neuzugang von Real Madrid wurde erst in der 74. Minute eingewechselt. Mbappé hatte sich in der Partie am vergangenen Mittwoch gegen Luxemburg (3:0) am Knie verletzt und während der Trainingswoche auch über Rückenprobleme geklagt.

Die Gastgeber hatten die Partie vor der Pause zwar im Griff, scheiterten aber mehrfach am kanadischen Keeper Maxime Crepeau. Zudem vergab der Münchner Dayot Upamecano, einziger Bundesligaprofi in der französischen Anfangsformation, freistehend per Kopf (36.).