"Englands Nacht des Ruhms" gegen Deutschland: Southgate und Co. träumen vom Titel

England hat endlich wieder den Rivalen Deutschland geschlagen und träumt nun vom EM-Titel. Die Mannschaft soll weiter Geschichte schreiben, die Euphorie ist grenzenlos - und der Weg zum Finale scheint machbar.

Nachdem "Englands Gladiatoren" die düstere Serie gegen den alten Rivalen Deutschland mit einem Schlag beendet hatten, richteten sie schon den Blick nach Rom. Dort wollen die Three Lions im EM-Viertelfinale den klaren Außenseiter Ukraine aus dem Weg räumen und den nächsten Schritt zum ersehnten Titel machen.

"Wir werden bereit sein. Meine Gedanken drehen sich nur um das Spiel am Samstag", versprach Teammanager Gareth Southgate, der 25 Jahre nach seinem fatalen Elfmeterfehlschuss im EM-Halbfinale 1996 süße Rache an Deutschland genommen hatte.

"Wir sind so stolz, dass wir unseren Fans diese Freude bereiten konnten. Wir wissen, was es den Menschen im ganzen Land bedeutet nach diesem schwierigen Jahr in der Pandemie", sagte Southgate, nachdem er sein Team zum ersten Sieg in einem K.o.-Duell gegen Deutschland seit der WM 1966 geführt hatte: "Aber wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, daher ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um zu sehr zu feiern. Wir können uns in der Zukunft an diesen goldenen Moment gegen Deutschland erinnern."

Dennoch war die Euphorie im Land grenzenlos. Ex-Nationalspieler Gary Lineker schickte seinen Spruch "... und am Ende gewinnen immer die Deutschen" in den Ruhestand, und die glückseligen englischen Fans wollten den Ort des Triumphes einfach nicht verlassen. Noch Stunden nach dem verdienten 2:0 (0:0) feierten sie in Scharen vor dem Wembley-Stadion, lagen sich in den Armen und sangen ihre Lieder. "Don't take me home", grölten sie - und für England ist es tatsächlich noch nicht an der Zeit, nach Hause zu gehen.

England - Deutschland: Noten und Einzelkritiken zum EM-Achtelfinale © getty 1/29 Die deutsche Nationalmannschaft ist im EM-Achtelfinale ausgeschieden! Das DFB-Team unterlag England in London mit 0:2 (0:0). SPOX hat die Noten und Einzelkritiken beider Teams. © getty 2/29 ENGLAND - JORDAN PICKFORD: Hatte gegen die DFB-Offensive nicht allzu viel zu tun, zeichnete sich aber zweimal aus. Machte Werner bei dessen Chance nervös, parierte mit einem sensationellen Reflex Havertz’ verdeckten Schuss in der 48. Minute. Note: 2. © getty 3/29 KYLE WALKER: Hatte mit die meisten Ballkontakte der Engländer, brachte gut 90 Prozent seiner Pässe an den Mann und klärte in der ersten Halbzeit einmal gut vor Havertz. Starke Vorstellung. Note: 2,5. © getty 4/29 JOHN STONES: Nicht weniger sicher als Walker, sogar mit einer fast perfekten Passquote - und auch bei ihm waren das mitnichten nur Sicherheits-Querpässe rund um den eigenen Strafraum. Note: 2. © getty 5/29 HARRY MAGUIRE: Gewann in der ersten Halbzeit jeden seiner acht Zweikämpfe und gab zudem die meisten Torschüsse ab. Auffälligster und aktivster Spieler der Engländer in diesem Stellungskrieg - und das als Abwehrchef. Note: 2. © getty 6/29 KIERAN TRIPPIER: Vor allem seine Hereinnahme war als sicheres Zeichen gewertet worden, dass Southgate sein Heil nur in der Defensive suchen würde. Aber: Der Atletico-Rechtsverteidiger machte Dampf, sehr viel lief über seine Seite. Note: 2. © getty 7/29 KALVIN PHILLIPS: Machte nichts verkehrt, ordentliche Passquote, gutes Pressing. Dennoch ein bisschen enttäuschend, weil er eben so überhaupt nicht auffiel. Note: 4. © getty 8/29 DECLAN RICE: Hatte früh ein bisschen Glück, dass sein nötiges Foul gegen Goretzka nicht als Notbremse gewertet wurde. Traute sich danach nicht mehr allzu häufig in Zweikämpfe, machte kaum Druck. Note: 4. © getty 9/29 LUKE SHAW: Über seine linke Seite ging zunächst deutlich weniger als über Trippiers rechte, stand jedoch bei Grealishs Pass vor dem 1:0 genau richtig, legte Sterling den Treffer auf und war auch am 2:0 beteiligt. Note: 3. © getty 10/29 BUKAYO SAKA: Bekam den Vorzug vor Foden, Mount, Grealish, Sancho und den anderen englischen Jung-Dynamikern. Blieb weitgehend wirkungslos. Note: 4,5. © getty 11/29 HARRY KANE: War erst nur eine Hummels-Grätsche zum Niederknien von seinem ersten Turniertor entfernt, durfte dann bei Sterlings 1:0 mitwirken - und machte doch noch seinen ersten Turniertreffer. Note: 3. © getty 12/29 RAHEEM STERLING: Ging immer wieder auf den früh mit Gelb vorbelasteten Ginter, strahlte von den englischen Offensiven von Beginn an die meiste Gefahr aus. Leitete seinen Treffer zum 1:0 selbst ein. Note: 2. © getty 13/29 JACK GREALISH: Kam nach 68 Minuten für Saka. Gab vor Sterlings 1:0 mit Übersicht den eminent wichtigen vorletzten Pass und bereitete das 2:0 direkt vor. Note: 2. © getty 14/29 JORDAN HENDERSON: Kam in der 88. Minute für Rice. Keine Bewertung. © getty 15/29 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Hatte im Kerngeschäft nur wenig zu tun, aber kam auf mehr Ballaktionen als Gosens, Müller und Werner. Gute Parade gegen Sterlings Schuss (16.), bei den Gegentoren ohne Chance. Note: 3,5. © getty 16/29 MATTHIAS GINTER: Spielte seinen Part hinten rechts gewohnt solide und zuverlässig, hatte mit Sterling aber gut zu tun und baute im zweiten Durchgang ab. Wird beim 0:1 unglücklich getunnelt. Note: 4. © getty 17/29 MATS HUMMELS: Bester Deutscher! Sehr stark im Zweikampf und immer aufmerksam, gewohnt starke Antizipation. Sensationelle Grätsche gegen Kane (45.+2). Hatte keine Aktien an den Gegentreffern. Note: 2. © getty 18/29 ANTONIO RÜDIGER: Verließ vor dem 0:1 seine Position, konnte Sterling nicht aufhalten und machte so die Situation gefährlich, weil danach die Ordnung nicht mehr stimmte. Ansonsten nicht mehr als solide. Note: 4,5. © getty 19/29 JOSHUA KIMMICH: Offensiv nicht wirklich durchschlagskräftig, auch wenn er die gefährliche Flanke auf Gosens schlug (32.). Gegen den Ball stets aggressiv und mit großem Willen - doch beide Gegentore fielen über seine Seite. Note: 4,5. © getty 20/29 TONI KROOS: War der defensivere Sechserpart und sammelte vom Fleck weg sehr wichtige Balleroberungen dank seines starken Gegenpressings. Führte viele Zweikämpfe und spielte gewohnt präzise Pässe, nach der Pause jedoch nicht mehr so stark. Note: 3. © getty 21/29 LEON GORETZKA: Verzeichnete Deutschlands ersten Schuss (4.) und zeigte wie Kroos ein gutes Gegenpressing, die meisten Balleroberungen gelangen ihm. In der Offensive versuchte er viel, doch ihm gelang nur wenig. Note: 4. © getty 22/29 ROBIN GOSENS: Hatte gegen Trippier und Saka einen schweren Stand, war daher kaum zu sehen und hatte die zweitwenigsten Ballaktionen. Flog knapp an Kimmichs Flanke vorbei (32.). Seine beste Aktion war die Flanke zu Havertz' Chance (48.). Note: 5. © getty 23/29 KAI HAVERTZ: Gegen den Ball so etwas wie der offensivste defensive Mittelfeldspieler, bot sich stets tief im Aufbau an und machte mit der Kugel meist etwas Sinnvolles. Mit den Vorlagen zu Werners und Müllers Großchancen (32., 81.). Note: 2,5. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER: Großer Aktionsradius, aber wenig effizient in seinen Aktionen und mit einer schwachen Passquote. Sein Fehlpass schenkte Kane beinahe die Führung (45.+2). Vergab die Riesenchance auf den Ausgleich (81.). Note: 5. © getty 25/29 TIMO WERNER: Kam mit 21 auf die mit Abstand wenigsten Ballaktionen im deutschen Team. Scheiterte mit der bis dato besten deutschen Chance an Pickford (32.). Hatte einen schweren Stand gegen Englands Defensive und blieb glücklos. Note: 4,5. © getty 26/29 SERGE GNABRY: Wurde in der 68. Minute positionsgetreu für Werner eingewechselt, doch auch er konnte gegen die großgewachsene Innenverteidigung der Three Lions nichts ausrichten. Sein Ballverlust leitete das 0:2 ein. Note: 4,5. © getty 27/29 EMRE CAN: Kam kurz vor dem Ende für Ginter in die Partie. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Bewertung. © getty 28/29 LEROY SANE: Nach 87 Minuten für Gosens eingewechselt und ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 29/29 JAMAL MUSIALA: In der Nachspielzeit für Müller gekommen. Keine Bewertung.

Southgates Defensivplan mit Dreierkette geht auf

"Southgates furchtlose Helden beenden die Niederlagenserie gegen Deutschland", schrieb die Boulevardzeitung The Sun. Der Erfolg gebe der "Nation Hoffnung. Sie könnten weiterkommen und wieder ein großes Turnier gewinnen".

Mit großer Leidenschaft und royaler Unterstützung, Prinz William und sein Sohn George feierten auf der Tribüne mit, hatte England Deutschland in die Knie gezwungen. "Englands Gladiatoren ziehen nach Rom!", titele die Daily Mail gewohnt martialisch: "Bei George, wir haben es geschafft! England explodiert, nachdem wir den alten Feind in Wembley geschlagen und 55 Jahre Schmerz beendet haben."

Raheem Sterling (75.) mit seinem bereits dritten EM-Treffer und Kapitän Harry Kane (86.) erzielten die Tore. Southgates Defensivplan mit einer Dreierkette ging auf, Deutschland kam nur vereinzelt zu Chancen, England ist somit weiter die einzige Mannschaft ohne Gegentor im Turnier.

Der Mirror schrieb von "Englands Nacht des Ruhms", es sei "Zeit zum Träumen". Southgate wäre aber nicht Southgate, wenn er nicht mahnen würde. Die Momentaufnahme des großen Glücksgefühls sei gar "gefährlich", sagte der 50-Jährige. Nachlässigkeiten könnten sich einschleichen und die Konzentration könnte leiden. "Wir müssen uns nun regenerieren, aber wir dürfen mit Recht selbstbewusst sein", sagte Southgate: "Wir werden alles dafür tun, nach Wembley zurückzukehren."

Pressestimmen: "Deutschland wird von Müller ans Messer geliefert" © imago images 1/19 Deutschland ist im EM-Achtelfinale mit 0:2 an England gescheitert. Für Joachim Löw war es das letzte Spiel als Bundestrainer. Die internationalen Pressestimmen... © getty 2/19 The Sun (England): "It's coming Rome! England schlägt ENDLICH Deutschland. Gareth Southgates furchtlose Helden beenden die Niederlagenserie gegen Deutschland mit einem famosen 2:0-Sieg, der der Nation Hoffnung gibt." © Daily Mail 3/19 Daily Mail (England): "Bei George, wir haben es geschafft! England explodiert, nachdem wir den alten Feind in Wembley geschlagen und 55 Jahre Schmerz beendet haben. Englands Gladiatoren ziehen nach Rom!" © getty 4/19 Daily Mirror (England): "Englands Nacht des Ruhms. Zeit zum Träumen. Die Nacht, in der England zum Geschichten-Schreiber wurde - und einer ekstatischen Nation erlaubt, weiterzumachen." © The Guardian 5/19 The Guardian (England): "Wie aus einem Traum erwachen und in ein ungewohntes Licht tauchen. Nun, das kam unerwartet. In einer grauen, stürmischen und zunehmend wilden Nacht im Wembley-Stadion haben Englands Fußballer etwas Neues getan." © The Times 6/19 The Times (England): "Traum-Ergebnis: England beendet seinen Albtraum gegen Deutschland. Es ist 55 Jahre her, dass England Deutschland in einem K.o.-Spiel bei einem Turnier geschlagen hat." © Daily Express 7/19 Daily Express (England): "Nein, es war kein Traum! Wir haben tatsächlich Deutschland geschlagen." © getty 8/19 Daily Star (England): "Die Three Lions brüllen weiter! Mit einem historischen 2:0-Sieg über Erzrivale Deutschland bucht England seinen Platz im Viertelfinale. DIe begeisterten Fans glauben jetzt, dass das UNSER Jahr ist." © The Independent 9/19 The Independent (England): "Kommt der Fußball jetzt nach Hause? Es war viel mehr als nur ein Spiel, es war ein Spiel, das die lauteste Feier auslöste, die dieser Ort in London und diese Mannschaft seit 1966 erlebt haben." © getty 10/19 The Herald (England): "Pragmatismus mag einem Fußballmanager einige Freunde verschaffen, vor allem unter den eigenen Anhängern, aber Gareth Southgate und England haben gezeigt, dass man damit tatsächlich weit kommen kann." © getty 11/19 L'Equipe (Frankreich): "Die Todesgruppe ist tot. Es hat kein Wunder gegeben im Fußballtempel. Zeit für die Hansi-Flick-Ära." © La Gazzetta dello Sport 12/19 La Gazzetta dello Sport (Italien): "Deutschland muss sich Sterling und Kane beugen. Deutschland fährt nach Hause und geht in den Urlaub. Das Aus im Achtelfinale beendet auch die Ära von Löw. Aus der Todesgruppe schafft es keiner ins Viertelfinale." © Corriere dello Sport 13/19 Corriere dello Sport (Italien): "Die Engländer gewinnen eine schöne und ausgeglichene Partie. Es entscheiden die Blitze der beiden Angreifer. Die Mannschaft von Löw ist zu ungenau im Angriff und wird von Müller ans Messer geliefert." © getty 14/19 As (Spanien): "Wembley tobt. Löw verabschiedet sich auf die denkbar schlechteste Weise. Auf diesem Niveau sind weder England, geschweige denn Deutschland, das nach Hause fuhr, bereit, diese Europameisterschaft zu gewinnen." © getty 15/19 Marca (Spanien): "Grealishs Zauber beendet Englands Trauma gegen Deutschland." © getty 16/19 Sport (Spanien): "Wembley beerdigt das deutsche Gespenst. England schließt die Akte der Komplexe und der frustrierten Hoffnungen. Müller vergeigt das Unentschieden. In Löw verabschiedet sich ein Gentleman des Weltfußballs." © getty 17/19 El Mundo Deportivo (Spanien): "England verschlingt Deutschland. England fällt das Urteil über die Ära von Joachim Löw in der Nationalmannschaft. Unfassbar wie Müller alleine auf das Tor den Ausgleich verpasst." © getty 18/19 NRC (Niederlande): "England rechnet endlich mit den 'bloody Germans' ab. In der Rezeption des Sieges über Deutschland saß der aufgebaute Frust einiger Jahrzehnte." © getty 19/19 Trouw (Niederlande): "England verjagt gegen Deutschland die Dämonen der Vergangenheit und qualifiziert sich für das EM-Viertelfinale. Die Engländer schlugen Quälgeist Deutschland, womit die Ära des deutschen Bundestrainers Löw beendet wurde. Erlösung."

England gegen Ukraine der klare Favorit

Gegen die Ukraine ist England klar favorisiert, ab dem Halbfinale steigen alle Spiele im Wembley-Stadion. Vor mehr als 60.000 Fans. Dort geht es gegen Tschechien oder Dänemark - und damit wieder gegen eine Überraschungsmannschaft. Die Schwergewichte Frankreich, Deutschland, Niederlande und Titelverteidiger Portugal sind dagegen längst ausgeschieden. Vermutlich standen Englands Chancen auf den ersten EM-Titel nie besser.

"Wir haben mit dem Sieg gegen Deutschland Geschichte geschrieben, jetzt haben die Jungs wieder die Chance, etwas Historisches zu schaffen", sagte Southgate. England hat bislang nur ein einziges Mal das Halbfinale einer EM erreicht, entsprechend groß sind die Sehnsucht und die Erwartungshaltung in diesem fußballverrückten Land. "Die Spieler nehmen die Spiele als Herausforderung an und nicht mit Angst", sagte der Teammanager: "So wollen wir es weiter machen."

