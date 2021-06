Schweden vs. Polen: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der EM kommt es heute in der Gruppe E am 3. Spieltag zum Duell zwischen Schweden und Polen. Wir verraten Euch, wie Ihr das vor allem für Polen wichtige Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Schweden vs. Polen - EM 2021, Vorrundenspiel: Datum Zeit, Ort, Infos

Die Europameisterschaft geht in großen Schritten dem Ende der Vorrunde entgegen. Am heutigen Mittwoch wird unter anderem die Gruppe E abgeschlossen. In einer von zwei Partien treffen Schweden und Polen aufeinander. Das Spiel wird um 18 Uhr im Krestowski-Stadion im russischen St. Petersburg angepfiffen.

Während Schweden nach einem Unentschieden und einem Sieg bereits fix im Achtelfinale steht, muss Polen unbedingt gewinnen, um noch in die nächste Runde einziehen zu können.

© getty Robert Lewandowski muss mit Polen um den Achtelfinaleinzug bangen.

Schweden vs. Polen: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung von Schweden gegen Polen wird heute im deutschen Free-TV nicht angeboten. Das hat mehrere Gründe! Zum einen zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF nur 41 der 51-EM Spiele - zu den nicht live ausgestrahlten Partien gehört Schweden gegen Polen - zum anderen hat sich das ZDF heute für die Übertragung des Parallelspiel Spanien gegen die Slowakei entschieden. Da es keine Übertragung im Free-TV gibt, wird es auch keinen kostenlosen Livestream geben.

Exklusiv zeigt dagegen MagentaTV die Partie. Das TV-Angebot der Telekom zeigt alle 51 EM-Spiele live im Pay-TV und im Livestream. Dafür fallen aber jeweils Kosten an.

Speziell zur EM gibt es ein Angebot. Wenn Ihr das Paket "MagentaTV Smart" bucht, sind die ersten drei Monate kostenlos. Danach werden zehn Euro monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten fällig. Das Paket gibt es auch für Nicht-Kunden. Der Livestream ist über die MagentaTV App abrufbar.

Schweden vs. Polen - EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN

Ihr könnt Schweden gegen Polen heute live bei MagentaTV verfolgen, wollt aber trotzdem Bewegtbilder von dem Spiel sehen? Das könnt Ihr bei DAZN! Der Streamingdienst zeigt die Höhepunkte eine Stunde nach dem Abpfiff.

Nach der EM hat der Streamingdienst wieder jede Live-Fußball in seinem umfangreichen Angebot. In der kommenden Saison könnt Ihr beim "Netflix des Sports" mehr Spiel aus der Bundesliga und der Champions League im Livestream verfolgen, als noch in der vergangenen Saison.

DAZN kostet aktuell noch 11,99 pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo). Die Preise werden sich aber ab dem 6. Juli etwas nach oben bewegen. Das Angebot für Neukunden, DAZN erst einmal 30 Tage lang kostenlos zu testen, wird aber vorerst weiterbestehen.

Schweden vs. Polen - Vorrundenspiel bei der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellungen

Schweden: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Kulusevski, Olsson - Larsson, Forsberg - Isak, Berg

Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Kulusevski, Olsson - Larsson, Forsberg - Isak, Berg Polen: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek - Jozwiak, Klich, Krychowiak, Puchacz - Zielinski - Swiderski - Lewandowski

Schweden vs. Polen - EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel Schweden vs. Polen einen ausführlichen Liveticker an. In diesem präsentieren wir Euch bereits weit vor Spielbeginn die Aufstellungen und die neuesten Informationen zum Spiel.

Hier geht's zum Liveticker Schweden vs. Polen.

EM 2021 - Gruppe E: Die Tabelle

Überraschend auf dem ersten Tabellenplatz steht Schweden nach einem Unentschieden und einem Sieg. Ebenfalls noch ungeschlagen ist Spanien, nach zwei Unentschieden muss der EM-Mitfavorit aber um den Achtelfinaleinzug bangen