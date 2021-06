Die Gruppenphase bei der EM 2021 neigt sich dem Ende entgegen und das Achtelfinale wirft seinen Schatten voraus. Wir zeigen Euch, welche Teams sich qualifiziert haben und wer auf wen trifft.

Bei der EM 2021 ziehen 16 der 24 Mannschaften nach der Gruppenphase in das Achtelfinale ein. Dadurch dass es sechs Gruppen mit je vier Teams gibt, kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten weiter, sondern auch die vier besten Gruppendritten.

Deswegen stehen nach Beendigung der ersten Gruppen noch nicht alle Achtelfinalisten fest. Welche Kriterien gelten, falls Punktgleichheit in der Gruppe sowie zwischen den einzelnen Gruppen herrscht, haben wir hier für Euch zusammengefasst.

Im Folgenden zeigen wir die Teams, die die K.o.-Runde erreicht haben und welche Ansetzungen und Duelle es in der Runde der besten 16 gibt.

Achtelfinale bei der EM 2021: Diese Teams und Ansetzungen stehen bereits fest

Bislang stehen vier Teams als Achtelfinalisten fest. Belgien und die Niederlande sind bereits nach zwei Spieltagen weiter, Oranje ist sogar vor dem abschließenden Vorrundenspiel der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

Achtelfinale bei der EM 2021: Teams

Zudem hat sich in Gruppe A Italien durchgesetzt. Als Zweiter kam Wales wegen des besseren Torverhältnisses weiter, die Schweiz muss dagegen noch bangen.

Gruppe A: Italien (1.), Wales (2.)

Italien (1.), Wales (2.) Gruppe B: Belgien

Belgien Gruppe C: Niederlande (1.)

Niederlande (1.) Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

© getty Italien qualifizierte sich als Gruppensieger für das Achtelfinale.

Achtelfinale bei der EM 2021: Ansetzungen

In München wird kein Achtelfinale gespielt. Die Fußball-Arena im Norden der bayerischen Landeshauptstadt kommt dafür noch einmal für ein Viertelfinale zum Zug. Ob das DFB-Team im Falle eines Einzugs in die Runde der besten Acht dann dort ein Heimspiel hat, hängt vom Abschneiden in der Gruppe ab und ist noch nicht sicher.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spielort 26.06.2021 18:00 Wales Zweiter Gruppe B Amsterdam 26.06.2021 21:00 Italien Zweiter Gruppe C London 27.06.2021 18:00 Niederlande Dritter Gruppe D/E/F Budapest 27.06.2021 21:00 Sieger Gruppe B Dritter Gruppe A/D/E/F Bilbao 28.06.2021 18:00 Zweiter Gruppe D Zweiter Gruppe E Kopenhagen 28.06.2021 21:00 Sieger Gruppe F Dritter Gruppe A/B/C Bukarest 29.06.2021 18:00 Sieger Gruppe D Zweiter Gruppe F Dublin 29.06.2021 21:00 Sieger Gruppe E Dritter Gruppe A/B/C/D Glasgow

Achtelfinale bei der EM 2021: Mögliche Gegner für das DFB-Team

Sollte das DFB-Team noch den Gruppensieg holen, müssten Jogis Jungs am Montag in Bukarest antreten. Gegner wäre dann ein Gruppendritter.

Falls Deutschland Zweiter wird, ist das Bild klarer. Dann steht nämlich das Duell gegen den Erstplatzierten der Gruppe D in Dublin an. Dies ist aktuell Tschechien, das im direkten Duell um den Gruppensieg auf England trifft.

Sollte es jedoch nur zu Rang drei in der Endabrechnung droht ein Duell mit der Niederlande. Alternativ würde man auf den Sieger der Gruppe B treffen.

© getty Für Joachim Löw ist es das letzte Turnier als Bundestrainer.

Achtelfinale bei der EM 2021: Weitere Termine der K.o-Runde

Die vier Viertelfinal-Partien werden am 2. und 3. Juli ausgetragen. Am 6. und 7. Juli steht jeweils ein Halbfinale an, ehe am 11. Juli der Europameister gekürt wird. Ein Spiel um Platz 3 gibt es bei der EM nicht.