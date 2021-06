Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für Schweden und die Slowakei geht im zweiten Gruppenspiel um die Qualifikation für das Achtelfinale. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Schweden und die Slowakei sind gut ins Turnier gestartet. Die Skandinavier trotzten Spanien in Sevilla ein 0:0 ab. Die Slowaken besiegten Polen in St. Petersburg mit 2:1.

Beide Nationen könnten damit schon einen entscheidenden Schritt in Richtung K.o.-Phase machen, wenn sie das zweite Gruppenspiel bei der EM 2021 gewinnen, da neben den Erst- und Zweitplatzierten in der Gruppe auch die vier besten Gruppendritten aller sechs Vorrundengruppen weiterkommen. Alle Infos zum Modus gibt es hier.

Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr die Übertragung des Vorrundenspiels der Europameisterschaft zwischen Schweden und der Slowakei im TV und Livestream verfolgen könnt. Außerdem gibt es einen Link zum Liveticker des Spiels, das um 15 Uhr angepfiffen wird, in diesem Artikel.

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Nicht alle EM-Spiele 2021 laufen im deutschen Free-TV. Schweden gegen Slowakei zählt dazu. Dennoch gibt es mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu sehen.

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im Pay-TV

MagentaTV zeigt alle 51 Partien der EM live. Der Pay-TV-Sender überträgt dementsprechend heute auch die Begegnung am Nachmittag.

Die IPTV-Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff. Telekom-Kunden können den Sender kostenlos abrufen.

Alle anderen brauchen ein Abo. Dabei könnt Ihr zwischen MagentaTV Smart (24 Monate Laufzeit, 10 Euro pro Monat, erste drei Monate gratis) oder MagentaTV Smart Flex (10 Euro pro Monat, monatlich kündbar) wählen.

Mit einem Samsung SmartTV, Apple TV oder Android TV sowie einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick oder Google Chromecast könnt Ihr das Spiel das Angebot dann über die App auf dem Fernseher sehen. Gleiches gilt für Eure mobilen Endgeräte. Mit einem Abo und der App seht Ihr die Spiele auf dem Handy, Tablet etc..

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV - Free-TV-Übertragung in Österreich und der Schweiz

Darüber hinaus gibt es Free-TV-Übertragungen im deutschsprachigen Raum. In der Schweiz und Österreich wird Schweden gegen die Slowakei im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Während der SRF nur noch verschlüsselt über Satellit in Deutschland zu empfangen ist, kann man den ORF in Deutschland sehen. Dies ist jedoch nur in den grenznahen Gebieten möglich. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im Livestream

Schweden gegen die Slowakei könnt Ihr bei MagentaTV auch im Livestream verfolgen. Hier gelten die oben beschriebenen Tarife.

Dann könnt Ihr das gesamte Programm auch über den Browser eures Laptops oder PCs sehen.

Schweden vs. Slowakei: Highlights bei DAZN

Ihr konntet das Spiel nicht sehen? Kein Problem! Bei DAZN seht Ihr 60 Minuten nach dem Abpfiff die Spielzusammenfassung.

Das "Netflix des Sports" zeigt auch in der kommenden Saison wieder Spitzenfußball aus den europäischen Topligen - sogar mehr als je zuvor. Beispielsweise werden mehr Spiele aus der Champions League und der Bundesliga zukünftig im Livestream zu sehen sein.

Stand jetzt kostet das DAZN-Abonnement im Monat 11,99 Euro, das Jahresabo gibt es für 119,99 Euro. Ab dem 6. Juli für Neukunden und ab 6. August für Bestandskunden fallen höhere Kosten für das Abo an.

© getty Schweden und die Slowakei kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale.

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM 2021

EM 2021 Runde: 2. Gruppenspiel

2. Gruppenspiel Datum: 18. Juni 2021

18. Juni 2021 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Gazprom Arena (St. Petersburg)

Gazprom Arena (St. Petersburg) Übertragung im TV (DE): MagentaTV

Übertragung im Livestream (DE): MagentaTV

Highlights: DAZN

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream - Spielplan Gruppe E

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort Ergebnis 14. Juni 18 Uhr Polen Slowakei St. Petersburg 1:2 14. Juni 21 Uhr Spanien Schweden Sevilla 0:0 18. Juni 15 Uhr Schweden Slowakei St. Petersburg 19. Juni 21 Uhr Spanien Polen Sevilla 23. Juni 18 Uhr Slowakei Spanien Sevilla 23. Juni 18 Uhr Schweden Polen St. Petersburg

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr die Partie in schriftlicher Form verfolgen. Wir tickern alle Spiele der EM ausführlich für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker Schweden vs. Slowakei.

© getty Dejan Kulusevski ist ins Training zurückgekehrt.

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Schweden ist Dejan Kulusevski am Mittwoch nach seiner Corona-Infektion wieder zum schwedischen Team gestoßen. Der Juventus-Stürmer trainierte aber zunächst nur individuell.

Für die Partie gegen die Slowakei ist er durchaus eine Option. "Dejan kann spielen, aber ob er anfangen kann, nachdem er eine Woche lang ausgefallen ist, weiß ich nicht", sagte Nationaltrainer Janne Andersson.

Teamkollege Mattias Svanberg, der sich ebenfalls angesteckt hatte, befindet sich dagegen weiterhin in Quarantäne.

Schweden vs. Slowakei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schweden: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak

Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak Slowakei: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hromada - Haraslin, Mak - Hamsik - Duda

