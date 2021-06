Anders als etwa in der Champions League ist es bei der Europameisterschaft nicht so, dass mit dem Abschluss der Gruppenphase die Hälfte der Teilnehmer ausscheidet. SPOX erklärt den Modus bei der EM 2021.

Wie viele Mannschaften kommen bei der Europameisterschaft nach der Gruppenphase weiter und ziehen in das Achtelfinale ein? SPOX erklärt den Modus bei dem paneuropäischen Turnier.

EM 2021, Modus: Wie viele Teams kommen in der Gruppenphase weiter in das Achtelfinale?

Die Europameisterschaft ist in vollem Gange. Seit dem 11. Juni kämpfen im Rahmen der Vorrunde insgesamt 24 Nationalmannschaften um Punkte, die am Ende dem Einzug in die K.o.-Phase dienen sollen. Aufgeteilt sind die Länder jeweils zu viert in sechs Gruppen.

Anders als etwa in der UEFA Champions League ist es bei der UEFA EURO allerdings nicht so, dass mit dem Ende der Vorrunde die Hälfte der teilnehmenden Teams ausscheidet und die andere Hälfte weiterkommt.

Wie bereits bei der EM 2016 werden auch bei dem laufenden Turnier neben den sechs jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten zusätzlich die vier besten Gruppendritten in das Achtelfinale einziehen - was am Ende mitunter sogar über den Titelgewinn entscheiden kann.

Portugal zog 2016 als einer der Gruppendritten mit drei Vorrunden-Unentschieden in die K.o.-Phase ein und gewann später das Finale gegen Frankreich nach Verlängerung 1:0.

Der Modus ist zum Ende der Gruppenphase relativ simpel: Von den sechs Gruppendritten bleiben die vier im Turnier vertreten, die im Vergleich untereinander die meisten Punkte erzielt haben.

Heißt im Umkehrschluss: Die beiden Nationen mit den wenigsten Punkten kommen ebenso wenig weiter wie die sechs Gruppenletzten. Das bedeutet wiederum, dass sich zum Achtelfinale nur acht der 24 Mannschaften verabschieden.

EM 2021, Modus: Welche Gruppendritte kommen weiter?

Selbstverständlich kann es auch der Fall sein, dass mehrere Nationen als Gruppendritte nach drei Spieltagen dieselbe Anzahl an Punkten eingefahren haben.

Nach dieser Reihenfolge entscheidet es sich, wer als Dritter weiterkommt und wer nicht: Höhere Punktzahl, bessere Tordifferenz, höhere Anzahl selbst erzielter Treffer, höhere Anzahl an Siegen, geringere Gesamtzahl an Strafpunkten (drei Punkte für Rote Karte, drei Punkte für Gelb-Rote Karte, ein Punkt für Gelbe Karte), Schlussrangliste der European Qualifiers.

Die Gruppenphase dauert bis zum 23. Juni, die Runde der letzten 16 beginnt schließlich am 26. Juni. Das Viertelfinale findet am 2. Juli statt, das Halbfinale am 6. Juli. Das Endspiel ist für den 11. Juli geplant. Ein Spiel um Platz drei gibt es bei der Europameisterschaft nicht.

