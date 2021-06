EM 2021: "Armselig!" Nigel de Jong mit scharfer Kritik an Niederlande

Die Niederlande sind bei der EM durch eine 0:2-Niederlage im Achtelfinale gegen Tschechien ausgeschieden. Anschließend übte der frühere Oranje-Nationalspieler Nigel de Jong scharfe Kritik.

"Das war wirklich eine armselige Vorstellung. Es hat an allem gefehlt - Mentalität, Aggression, Führungsqualitäten. Nach der Roten Karte war der Glaube weg, das Spiel gewinnen zu können. Wir hatten auch niemand, der vorangeht", sagte der 36-Jährige in seiner Funktion als TV-Experte beim englischen Sender ITV.

In der 55. Minute flog Matthijs de Ligt nach einem Handspiel mit der Roten Karte vom Platz. Anschließend sorgten Tomas Holes (68.) und Patrik Schick (80.) für den überraschenden Sieg der Tschechen.

Einer der schwächsten Niederländer war der in diesem Sommer vom FC Liverpool zu Paris Saint-Germain gewechselte Georginio Wijnaldum. "Vor dem 0:2 verweigert er im Mittelfeld einen Zweikampf. Der war entscheidend. Das ist ein Beispiel dafür, dass uns einfach ein Anführer gefehlt hat", meinte De Jong.

De Jong: "De Boer sollte nicht in die Zeitung schauen"

Bereits vor der EM hatte Nationaltrainer Frank de Boer in der Kritik gestanden. Die Leistungen in den Testspielen waren mäßig, sein 5-3-2-System empfanden viele Fans als langweilig. Durch die drei Siege in der Gruppenphase gegen die Ukraine (3:2), Österreich (2:0) und Nordmazedonien (3:0) war die Kritik vorübergehend verstummt. Nun wird sie sicherlich wieder aufkommen.

"Nach dem Platzverweis hätte er umstellen sollen", sagte De Jong über De Boer: "Aber er ist weiter bei fünf Verteidigern geblieben. Wofür denn bitte? Für mich sah es so aus, als wollte er so lange wie möglich das 0:0 halten. Er hat es auch nicht geschafft, der Mannschaft den Glauben an sich selbst zu vermitteln. Er sollte am Montag besser nicht in die Zeitung schauen."

De Jong absolvierte 81 Länderspiele für die Niederlande. Er spielte unter anderem für Ajax Amsterdam, den Hamburger SV, Manchester City und den AC Mailand. Aktuell steht er bei Al-Shahania SC in Katar unter Vertrag.