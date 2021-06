Kylian Mbappe vs. Olivier Giroud: Es knirscht in Frankreichs Wundersturm

Generationenkonflikt in der Offensive des Weltmeisters: Zwischen Jungstar Kylian Mbappe (22) und dem zwölf Jahre älteren Olivier Giroud stimmt scheinbar die Chemie nicht.

Einer für alle, alle für einen - davon kann bei den vier angriffslustigen französischen Fußball-Musketieren derzeit nicht die Rede sein. Zwar ist der begnadigte Karim Benzema erstaunlich geräuschlos in die Offensivabteilung des Weltmeisters integriert worden. Dafür aber stimmt die Chemie zwischen Jungstar Kylian Mbappe (22) und dem zwölf Jahre älteren Olivier Giroud nicht, von Antoine Griezmann wird derzeit wenig gesprochen.

Ausgerechnet vor dem EM-Auftaktspiel der Bleus am Dienstag (21 Uhr) in München gegen die deutsche Nationalmannschaft wabert offenbar schlechte Stimmung durch die Reihen der Franzosen. Nichts da von einer verschworenen Gemeinschaft wie bei den vier mittelalterlichen Romanhelden D'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis.

Dabei war es lediglich ein Halbsatz von Giroud, der rund um die Equipe Tricolore ein mächtiges Getöse auslöste. "Die Bälle kommen nicht an", konterte der zweifache Torschütze nach dem 3:0-Testspielsieg in Paris gegen Bulgarien Fragen zum Zusammenspiel mit den Sturmkollegen. Die Beobachter waren sich weitgehend einig: Gemeint war Mbappe, dem gern ein Hang zum Eigensinn nachgesagt wird.

Und der PSG-Torjäger fühlte sich auch angesprochen. Dass der Jungstar darauf bei einer Pressekonferenz direkt antworten konnte, verhinderte Nationaltrainer Didier Deschamps zunächst. Einen verbalen Anlauf zur Versöhnung seitens Girouds soll Mbappe abgeblockt haben.

Zwei Tage vor dem Duell mit dem deutschen Team machte Mbappe aus seiner Befremdung über Girouds Vorgehensweise dann kein Hehl. "Ich habe ihm in der Kabine zu seinen Toren gratuliert, dabei hat er nichts gesagt, und dann habe ich es aus der Presse erfahren. Ich hätte es vorgezogen, wenn er in der Kabine gekommen und dabei ruhig etwas heftiger gewesen wäre. Wenn ich jemandem etwas zu sagen habe, sage ich es ihm, und es bleibt in der Kabine", schrieb der Jungstar seinem routinierten Angriffskollegen auf der Pressekonferenz der Franzosen am Sonntag in Clairefontaine ins Stammbuch.

Aufstellungen: Als Deutschland 2016 auf Frankreich traf © getty 1/30 Am 15. Juni trifft die deutsche Nationalmannschaft zum EM-Auftakt auf Weltmeister Frankreich. SPOX blickt auf die Aufstellungen vom letzten Duell im Halbfinale 2016 und zeigt, was aus den Spielern von damals wurde. © getty 2/30 In einem lange engen Spiel verlor Deutschland schließlich durch einen Doppelpack von Antoine Griezmann (45.+2., 72. Minute). Trotzdem gewann die Equipe Tricolore den Titel im eigenen Land am Ende nicht, sondern musste sich Portugal geschlagen geben. © getty 3/30 DEUTSCHLAND | TOR - MANUEL NEUER: Damals wie heute ist er die unangefochtene Nummer eins im DFB-Kasten und bei seinem Verein Bayern München. Zuletzt gab der 35-Jährige an, noch nicht an ein Karriereende zu denken. © getty 4/30 ABWEHR - JOSHUA KIMMICH: Damals noch Rechtsverteidiger gehört er inzwischen zu den besten defensiven Mittelfeldspielern der Welt. Weil erneut die Alternativen fehlen, muss er fünf Jahre später wohl wieder auf die rechte Seite ausweichen. © getty 5/30 JEROME BOATENG: Wurde nach der WM 2018 ausgebootet und fand im Gegensatz zu Hummels und Müller nicht zurück in den Kader. Weil sein Vertrag in München nicht verlängert wurde, ist seine Zukunft völlig offen. © getty 6/30 BENEDIKT HÖWEDES: Ersetzte den gesperrten Hummels, bei der WM 2018 war er dann nicht mehr dabei. 2020 beendete er seine Karriere, nachdem sein Vertrag bei Lok Moskau aufgelöst wurde. Inzwischen ist er TV-Experte. © getty 7/30 JONAS HECTOR: Spielt schon seit geraumer Zeit keine Rolle mehr in der deutschen Nationalmannschaft. Dafür ist der 31-Jährige seinem 1. FC Köln treu geblieben und darf seit dem Abstieg 2018/19 die Kapitänsbinde tragen. © getty 8/30 MITTELFELD - EMRE CAN: Der damalige Liverpooler rückte für den verletzten Khedira in die Startelf und gab somit sein Debüt. Heute verdient er sein Geld bei Borussia Dortmund und steht erneut im Aufgebot der Nationalmannschaft. © getty 9/30 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Bei seinem letzten Turnier für die Nationalmannschaft trug er die Kapitänsbinde. Seine Laufbahn beendete er drei Jahre später in den USA bei Chicago Fire. Heute begleitet er das DFB-Team als ARD-Experte. © getty 10/30 TONI KROOS: Der Tonangeber im deutschen Mittelfeld ist noch heute unter Bundestrainer Joachim Löw gesetzt. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis zum Sommer 2023. An einen Abschied denkt der 31-Jährige derzeit nicht. © getty 11/30 ANGRIFF - MESUT ÖZIL: Trat nach der WM 2018 aus der Nationalmannschaft zurück. Bis 2021 spielte der inzwischen 32-Jährige noch beim FC Arsenal, ehe er zu Fenerbahce in die Türkei wechselte. Dort hat er noch zwei Jahre Vertrag. © getty 12/30 THOMAS MÜLLER: Wurde nach mehreren guten Saisons mit den Bayern passend zur EM wieder von Löw eingeladen. Mit den Bayern gewann er 2020 alles, was es zu gewinnen gibt. Beim Rekordmeister läuft sein Arbeitspapier 2023 aus. © getty 13/30 JULIAN DRAXLER: Steht aufgrund seiner Reservistenrolle bei PSG nicht im deutschen Aufgebot. Lehnte zuletzt mehrere Angebote ab und verzichtete sogar auf Gehalt, um seinen Vertrag in Paris zu verlängern. © getty 14/30 EINWECHSELSPIELER - SHKODRAN MUSTAFI (61. Minute für Boateng): Wurde zuletzt 2017 von Löw eingeladen. Wechselte im Winter zu Schalke 04, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Aktuell sucht der 29-Jährige einen neuen Verein. © getty 15/30 MARIO GÖTZE (67. Minute für Can): Bestritt 2017 sein letztes Spiel im DFB-Trikot, ehe ihn eine Stoffwechselerkrankung und Verletzungen aufhielten. 2020 der ablösefreie Wechsel zur PSV Eindhoven, wo er in der abgelaufenen Saison Stammspieler war. © getty 16/30 LEROY SANE (79. Minute für Schweinsteiger): Wurde nach guten Leistungen bei Manchester City 2018 überraschend nicht mit nach Russland genommen. 2021 ist der Flügelspieler des FC Bayern aber dabei. © getty 17/30 FRANKREICH | TOR - HUGO LLORIS: Der 34-Jährige ist noch heute Stammkeeper des amtierenden Weltmeisters und von Tottenham Hotspur. Bei den Spurs läuft sein Vertrag in einem Jahr aus. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. © getty 18/30 ABWEHR - BACARY SAGNA: Es war sein letztes Turnier für Frankreich. Bis 2017 stand er noch bei Manchester City unter Vertrag, ehe er nach einem kurzen Intermezzo bei Benevento zu Montreal Impact in die USA wechselte. 2020 machte er Schluss. © getty 19/30 LAURENT KOSCIELNY: Verpasste den WM-Sieg 2018 aufgrund einer schweren Verletzung und gehörte auch anschließend bei Arsenal nicht mehr zu den Stammkräften. Seit 2019 schnürt er seine Fußballschuhe für Girondins Bordeaux. © getty 20/30 SAMUEL UMTITI: Wechselte nach der EM als gefeierter Star nach Barcelona, wo er nach einigen Verletzungen aufs Abstellgleis geraten ist. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Ein Verkauf gilt aber als denkbar. © getty 21/30 PATRICE EVRA: Sein letztes von insgesamt 81 Länderspielen bestritt er Ende 2016. Seine Karriere endete angesichts seiner erfolgreichen Laufbahn etwas unwürdig: Nach einem Jahr Vereinslosigkeit hängte er die Stiefel 2019 endgültig an den Nagel. © getty 22/30 MITTELFELD - MOUSSA SISSOKO: Gehört fünf Jahre später noch immer dem Kader von Didier Deschamps an. Wechselte 2016 von Newcastle für 35 Mio. Euro zu den Spurs, wo er noch heute spielt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. © getty 23/30 PAUL POGBA: Hatte es in der Vergangenheit nicht immer einfach bei Manchester United, spielte zuletzt aber wieder regelmäßiger. 2022 endet sein Kontrakt. In der Nationalmannschaft ist er weiterhin gesetzt. © getty 24/30 BLAISE MATUIDI: Spielt mit seinen 34 Jahren keine Rolle mehr bei Frankreich. Derzeit lässt er seine Karriere bei Beckham-Klub Inter Miami ausklingen. Beim MLS-Klub läuft sein Arbeitspapier noch bis zum Jahresende. © getty 25/30 DIMITRI PAYET: Zeigte beim Turnier in seiner Heimat Leistungen, an die er nie mehr anknüpfen sollte. Seit 2017 spielt er für Olympique Marseille, wo der 34-Jährige noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. © getty 26/30 ANGRIFF - ANTOINE GRIEZMANN: Wurde bei der EM mit sechs Treffern Torschützenkönig und überzeugte auch zwei Jahre später beim WM-Sieg. Für den FC Barcelona läuft es seit dem Wechsel 2019 etwas schleppend. © getty 27/30 OLIVIER GIROUD: Der kopfballstarke Stürmer wird aufgrund seines guten Riechers noch heute regelmäßig von Deschamps eingewechselt. Der 34-Jährige muss sich wohl hinter Benzema einordnen. Mit Chelsea gewann er zuletzt die CL. © getty 28/30 EINWECHSELSPIELER - N’GOLO KANTE (71. Minute für Payet): Für viele ist er der aktuell beste Mittelfeldspieler der Welt. Am CL-Triumph von Chelsea hatte er maßgeblichen Anteil. Aktuell wäre der 30-Jährige in jedem Team gesetzt. © getty 29/30 ANDRE-PIERRE GIGNAC (78. Minute für Giroud): Steht etwas überraschend im erweiterten Aufgebot für die Olympia-Auswahl. Der 35-Jährige verdient sein Geld seit 2015 für Mexiko-Klub UANL Tigres, wo er noch regelmäßig netzt. © getty 30/30 YOHAN CABAYE (90.+2. Für Griezmann): Für ihn reichte es nie zum Stammspieler in der Nationalelf. Nach einigen Monaten ohne Verein beendete er Anfang 2021 seine Karriere. Zuletzt stand er bei AS Saint-Etienne unter Vertrag.

Mbappe vs. Giroud: "Mannschaft ist das Wichtigste"

Dennoch wolle er aus der Episode "keine große Sache machen", fuhr Mbappe fort: "Die Mannschaft ist das Wichtigste, und das soll uns nicht stören. Unsere Aufgaben sind schwer genug, da können wir keine Stöcke im Rad brauchen."

Auch das Verhältnis von Benzema zu Giroud ist seit geraumer Zeit stark belastet. "Man vergleicht die Formel 1 nicht mit Kartfahren", hatte Benzema im März 2020 bei Instagram gesagt. Es ging in dem Beitrag darum, den Unterschied zwischen ihm und Giroud zu erklären.

Immerhin: Einkalkulierte Probleme durch das Comeback Benzemas in der Nationalmannschaft nach mehr als fünf Jahren blieben bislang aus. Der mittlerweile 33-Jährige war im Dezember 2015 aus dem Team ausgeschlossen worden, nachdem er der Mittäterschaft bei einem Erpressungsversuch sowie dem Mitwirken in einer kriminellen Vereinigung angeklagt worden war.

"Ich verstehe, dass Karims Rückkehr Gesprächsstoff liefert. Aber ich kann nur sagen, dass es intern alles ganz normal gelaufen ist", sagte der Coach. Rein sportlich ist der Stürmer von Real Madrid für den 52-Jährigen eine wichtige weitere Option: "Er spielt anders als die Anderen. Mit ihm sind wir stärker als ohne ihn."

Eine Einschätzung, die Timo Werner nur teilen kann. "Für mich ist Benzema neben Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo einer der drei Top-Mittelstürmer der Welt", sagte der deutsche Nationalspieler.

Das Sturmtrio mit Benzema, Mbappe und Griezmann, so Werner weiter, sei Weltklasse: "Es ist sehr, sehr schwer gegen sie zu spielen - und überragend, wenn man sie in der Mannschaft hat." Giroud erwähnte der Ex-Leipziger nicht - nicht einmal in einem Halbsatz.