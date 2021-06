Christian Eriksen weiter auf dem Weg der Besserung - Kasper Hjulmand übt Kritik

Die dänische Nationalmannschaft wird nach dem Drama um ihren Schlüsselspieler Christian Eriksen weiter an der EM teilnehmen. "Die Spieler möchten das Turnier zu Ende spielen", sagte Peter Möller auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz: "Es mag sich hart anhören, aber das Leben geht weiter." Trainer Kasper Hjulmand führte aus, dass die Mannschaft nun "für Christian spielen" wolle

Man werde ab Montag versuchen, wieder so gut es geht zur "Normalität" zurückzukehren, so der Coach weiter: "Wir werden versuchen, alles so normal wie immer zu machen. Dann werden wir unser Bestes gegen Belgien geben." Die Gespräche mit Krisenpsychologen hätten dem Team enorm geholfen, am wichtigsten sei aber der Kontakt zu Eriksen gewesen.

"Das Gespräch mit Christian hatte großen Einfluss auf die Spieler. Alle haben einen riesigen Boost erhalten, als sie ihn lachen gesehen haben", sagte Möller. Hjulmand ergänzte: "Wir haben sein Lächeln auf dem Bildschirm gesehen, und er hat uns gefragt, wie es uns geht. Das ist typisch Christian, dass er mehr an andere denkt als an sich." Es zeige "seine Großzügigkeit und seine Persönlichkeit. Er fühlt sich so, als könnte er spielen."

Nicht einverstanden war Hjulmand mit der Entscheidung, nach dem Zwischenfall die Partie fortzusetzen: "Ich weiß, dass es eine schwierige Situation war, aber meiner Ansicht nach war es falsch, sich zwischen den beiden genannten Szenarien festzulegen. Sie wussten zwischenzeitlich nicht einmal, ob sie ihren besten Freund möglicherweise sogar verlieren." Zur Wahl standen eine sofortige Fortsetzung der Begegnung oder eine Wiederaufnahme am Sonntagmittag um 12 Uhr. Hjulmand plage ob der Entscheidung ein "schlechtes Gewissen".

Eriksen-Kollaps: "Kann man nicht einfach abschütteln"

"Wir hätten vielleicht wieder in den Bus steigen sollen und schauen, was die kommenden Tage bringen. Ich bin aber sehr stolz auf die Reaktionen auf diesen Vorfall", ergänzte Hjulmand. Zumeist gehe es im Fußball nur um Geld, "aber gestern haben wir gesehen, worum es wirklich geht: Mitgefühl und Liebe."

Eriksen war beim 0:1 gegen Finnland kurz vor der Halbzeitpause im Parken-Stadion von Kopenhagen zusammengebrochen, Ärzte retteten sein Leben mit einer Herzdruckmassage. Zu den genauen Gründen für den Notfall wollte sich Mannschaftsarzt Martin Boesen nicht äußern: "Wir haben ihn sehr schnell wieder zurückgeholt. Ich bin kein Kardiologe, also überlasse ich die finale Analyse lieber Experten." Ob der Mittelfeldspieler bleibende Schäden davontragen werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht gesagt werden.

Die geschockten Teamkollegen sind am Abend des Spiels und auch am Morgen danach psychologisch betreut worden. "Jeder Spieler hat anders darauf reagiert, seinen Gesichtsausdruck zu sehen, ihn in dieser Situation zu sehen. So etwas kann man nicht einfach abschütteln und weitermachen. Damit muss man sich auseinandersetzen", führte Hjulmand weiter aus.