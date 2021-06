Bei der Europameisterschaft kommt es heute in der Gruppe A zum Duell der noch ungeschlagenen Teams aus Italien und Wales. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Bei der Europameisterschaft steht heute in der Gruppe A der 3. Spieltag an. In Rom trifft Italien auf Wales. Folgt Wales Italien ins Achtelfinale? In unserem Liveticker verpasst ihr keine Spielszene.

Italien vs. Wales: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn:

Vor Beginn: Italien ist nach zwei Siegen bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Um die Gruppe A als Erster abzuschließen reicht den Italienern bereits ein Punkt. Mit einem Unentschieden könnte auch Wales gut leben, denn bei diesem Ergebnis wäre auch das Team um Superstar Gareth Bale in der nächsten Runde. Verliert Wales aber heute, hängt alles am Ausgang des Parallelspiels zwischen der Schweiz und der Türkei ab. Die Schweiz holte bisher einen Punkt, die Türkei noch keinen.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr im Stadio Olimpico in Rom. Die Squadra Azzurra kann also auch heute wieder auf den Heimvorteil bauen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der EM-Partie zwischen Italien und Wales. Für beide Mannschaften ist es das abschließende Gruppenspiel.

Italien vs. Wales: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Jorginho - Barella, Locatelli - Chiesa, Immobile, Insigne

Wales: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen - Bale, Ramsey, James - Moore

Italien vs. Wales: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Italien gegen Wales wird heute live im Free-TV übertragen - und zwar vom ZDF . Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker beginnt um 17.05 Uhr. Ab 18 Uhr ist dann Kommentatorin Claudia Neumann zusammen mit Ariane Hingst im Einsatz. Das ZDF bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Auch MagentaTV zeigt das Spiel live im TV und im Livestream - sehen könnt Ihr es aber nur, wenn Ihr ein entsprechendes Abo abgeschlossen habt. Zwei verschiedene Varianten werden Euch dabei angeboten. Mit MagentaTV Smart bekommt Ihr die ersten drei Monate kostenlos. Bezahlen müsst Ihr bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten erst ab dem vierten Monat - nämlich zehn Euro pro Monat.

Ebenfalls zehn Euro pro Monat kostet das MagentaTV-Smart-Flex-Angebot. Dieses ist monatlich kündbar.

EM 2021: Die Gruppe A im Überblick