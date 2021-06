Ist der Traum von der Euro 2021 für die Türkei heute schon vorbei? Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie zwischen der Schweiz und der Türkei heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am letzten Spieltag in der Gruppe A treffen bei der EM 2021 die beiden sieglosen Mannschaften, Türkei und Schweiz, in Baku aufeinander. Doch es gibt eine Besonderheit bei der Übertragung im Free-TV. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel heute live und in voller Länge sehen könnt.

Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragung des Spiels zwischen der Türkei und der Schweiz teilen sich heute keine Sender, nur ein Anbieter überträgt die Partie exklusiv.

Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im Free-TV

Leider gibt es die Partie zwischen dem dritten und dem vierten der Gruppe A heute nicht im Free-TV zu sehen. Das liegt daran, dass das ZDF sich entschieden hat, das Parallelspiel zwischen Italien und Wales zu zeigen. Somit wird heute keine Minute im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale, kostenfrei im Fernsehen zu sehen sein.

Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV

Dennoch gibt es die Möglichkeit, das Spiel heute auf einem Fernsehgerät zu verfolgen. Allerdings müsst Ihr dazu Kunde von MagentaTV sein. Los geht's hier mit der Übertragung circa eine Stunde vor Anpfiff. Die Partie wird heute um 18 Uhr angestoßen, parallel dazu auch die Partie zwischen Italien und Wales.

Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Livestream

MagentaTV bietet einen kostenpflichtigen Livestream zu Ihrem Programm im TV an. Im Livestream beginnen die Vorberichte ebenfalls circa eine Stunde vor dem Abpfiff.

Allerdings überträgt auch das ZDF die Partie im Livestream. Hier geht es dafür entlang.

Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live: Ort, Datum, Uhrzeit, TV Übertragung

Ort: Nationalstadion, Baku

Nationalstadion, Baku Datum: 20.6.21

20.6.21 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr TV-Übertragung: nurMagenta Sport

Schweiz vs. Türkei, EM 2021 Vorrundenspiel: Voraussichtliche Aufstellungen

Schweiz: Sommer - Elvedi, Akanji, Schär - Rodriguez, Freuler, Xhaka, Mbabu - Shaqiri - Embolo, Gavranovic

Sommer - Elvedi, Akanji, Schär - Rodriguez, Freuler, Xhaka, Mbabu - Shaqiri - Embolo, Gavranovic Türkei: Cakir - Meras, Soyuncu, Demiral, Celik - Yokuslu - Calhanoglu, Yazici, Tufan, Karaman - Yilmaz

Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live - Daten und Fakten zum Nationalstadion in Baku

Kapazität : 69.870 Plätze

: 69.870 Plätze Eröffnung : 6. März 2015

: 6. März 2015 Architekten : Heerim Architects and Planners

: Heerim Architects and Planners Heimmannschaft: Aserbaidschanische Nationalmannschaft

EM 2021: Die Gruppe A im Überblick

Platz Land Sp. S U N Tore Punkte 1 Italien 2 2 0 0 6:0 6 2 Wales 2 1 1 0 3:1 4 3 Schweiz 2 0 1 1 1:4 1 4 Türkei 2 0 0 2 0:5 0

Schweiz vs. Türkei: EM 2021 Vorrundenspiel heute live - Kann die Türkei sich retten?

Schlechter als die türkische Nationalmannschaft startete in der Geschichte der Europameisterschaft lediglich die dänische Nationalmannschaft bei der EURO 2000.

Damals flog Dänemark nach drei Gruppenspielen mit einer Bilanz von 0-0-3 bei einem Torverhältnis von 0:8 hochkant aus dem Turnier. Bei der derzeitigen Verfassung der Ay-Yildizlilar ist es keineswegs auszuschließen, dass jener Negativrekord am Sonntagabend eingestellt wird.

Doch die Mannschaft von Coach Senol Günes hat nichts mehr zu verlieren und wird in den Offensivmodus schalten. Uns wird eine torreiche Partie gegen die Schweiz erwarten.

EM 2021: Stadien im Überblick

Bereits 2019 wurde das Nationalstadion von Baku auf internationaler Bühne genutzt. Damals fand das Europa League Finale in der azerbaidschanischen Metropole statt. Das Stadion wurde 2015 errichtet und kostete insgesamt circa 710 US Dollar.