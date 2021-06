Italien - Österreich - Fünf Thesen zum EM-Krimi: Mancini ist der beste Trainer der EM - Foda rehabilitiert sich

In einem hochspannenden EM-Achtelfinale setzte sich Italien mit 2:1 nach Verlängerung gegen tapfere Österreicher durch. Obwohl die Squadra Azzurra zwischenzeitlich arge Probleme hatte, bleibt sie besonders aufgrund von zwei Faktoren einer der großen Turnier-Favoriten. Österreichs Trainer Franco Foda rehabilitiert sich endgültig, ist nun aber in der Bringschuld. Der Krimi in Wembley zeigte außerdem eine wahre und eine möglicherweise falsche Prognose von Joachim Löw. Fünf Thesen zum Spiel.

Kurz nach Abpfiff entluden sich bei Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic Frust und Stolz zugleich. Der Frust darüber, so nah dran an der Sensation gewesen zu sein und trotzdem jetzt die Koffer packen zu müssen. Und der Stolz darauf, eben so nah dran gewesen zu sein.

"Es war eines der grausamsten Fußballspiele meiner Karriere und von Fußball-Österreich", stellte Kalajdzic fest. "Bitter und unverdient", sei er gewesen, dieser schmerzhafte K.o. in der Verlängerung gegen den viermaligen Weltmeister, weil das ÖFB-Team aus seiner Sicht "mindestens ebenbürtig oder besser" gewesen sei. Kapitän David Alaba sagte nicht zu Unrecht: "Österreich kann stolz auf uns sein."

Dass es am Ende im überraschend stimmungsarmen Wembley nicht zum ganz großen Wurf reichte, lag besonders an der Bank der Squadra Azzurra, denn den Sieg musste Trainer Roberto Mancini erst noch einwechseln. Dennoch wird man in Österreich Abbitte am so oft und auch berechtigterweise kritisierten Trainer Franco Foda leisten müssen. Bundestrainer Joachim Löw dürfte sich derweil zumindest in einer seiner Thesen bestätigt fühlen.

EM 2021 - Italien vs. Österreich: Löws wahre und falsche These

Roberto Mancini hatte es ja eigentlich geahnt. "Wir wussten, dass wir leiden müssen", erklärte er nach dem Krimi in Wembley gegen aufopferungsvoll kämpfenden Österreicher, die seiner Squadra Azzurra über 120 Minuten nahezu entnervt und an den Rand des Ausscheidens gebracht hatten.

Trotz der mahnenden und warnenden Worte, die sowohl Mancini ("Müssen eine großertige Leistung zeigen") als auch Innenverteidiger Leonardo Bonucci ("Österreich ist eine harte Nuss") vor dem Spiel wählten, traute kaum jemand dem ÖFB-Team zu, diese in der Gruppenphase so überzeugenden Azzurri auch nur ansatzweise gefährden zu können.

Doch das tat die Mannschaft um Trainer Franco Foda eindrucksvoll. Und nicht nur das: Nur zweimal fehlten den in der zweiten Halbzeit phasenweise deutlich besseren Österreichern Zentimeter zur Führung. Bei seinem Kopfball zum vermeintlichen 1:0 stand Marko Arnautovic hauchzart "mit dem Zeh" (Kalajdzic) im Abseits (53.). Ebenso erging es dem Gladbacher Stefan Lainer, als er im Strafraum Matteo Pessinas Ellenbogen elfmeterreif abbekam (75.).

Es fehlte also wahrlich nicht viel zu einer riesigen Sensation bei dieser EM. Dass die Österreicher über weite Strecken der Partie so gut mithielten, bestätigte eine These, für die Bundestrainer Joachim Löw noch vor wenigen Tagen ausgelacht wurde, weil sie so große Ähnlichkeiten mit dem Mantra eines gewissen Rudi Völler anno 2004 hatte.

"Es gibt keine Kleinen mehr", pflegte Völler zu sagen. Und Löw stimmte eben jener Theorie nach dem Zitter-Remis gegen Ungarn zu: "Die sogenannten Kleinen hauen alles rein, sie haben nichts zu verlieren. Man sieht, dass sich andere Mannschaften auch schwer tun." Das bewiesen die Österreicher an diesem Samstagabend in Wembley einmal mehr. "Quod erat demonstrandum", sagt der Lateiner in einem solchen Fall.

Eine andere These Löws könnte sich jedoch als reichlich falsch herausstellen - nämlich jene über den Turnierverlauf von Gewinner-Mannschaften. "Die, die in den ersten ein, zwei Spielen perfekt spielen, haben in den seltensten Fällen ein Turnier gewinnen können", sagte Löw. Eine kleine Spitze an Mannschaften wie die Niederlande, Belgien - und eben auch die Italiener, die nach der Gruppenphase mit überschwänglichem Lob überschüttet wurden.

Gerade weil Italien gegen Österreich "leiden" musste, wie es Mancini ausdrückte, könnte auf die perfekte Vorrunde nun aber auch der perfekte Ausgang des EM-Turniers folgen. "Dieses Spiel war so schwer, wahrscheinlich schwerer als unser Viertelfinale", prognostizierte Mancini. Ausgang offen.

Noten: Alabas Wechselbad der Gefühle - Mancinis Joker bringen die Wende © getty 1/34 Dank der Tore von Federico Chiesa und Matteo Pessina hat sich die italienische Nationalmannschaft gegen Österreich durchgesetzt und für das EM-Viertelfinale qualifiziert. Die Noten der Teams. © getty 2/34 ITALIEN – GIANLUIGI DONNARUMMA: Wurde lange Zeit kaum gefordert, bei Flanken hatte er einfaches Spiel. Beim ersten Gegentor seit 1168 Minuten machte er nicht die beste Figur. Geht erst raus und sichert dann den ersten Pfosten nicht ab. Note: 3,5. © getty 3/34 GIOVANNI DI LORENZO: Der Rechtsverteidiger rückte im Spielaufbau oft in die Mitte und hatte dadurch viele Ballkontakte. Er versuchte, das Spiel anzukurbeln, hatte jedoch kaum Offensivakzente. Führte die meisten Zweikämpfe. Note: 3. © getty 4/34 LEONARDO BONUCCI: Bonucci war nicht so souverän wie sonst. Durch seinen Fehler hatten die Österreicher eine große Kontermöglichkeit. Es zeigte sich zudem deutlich, dass er in Sprintduellen seine Probleme hat. Note: 4. © getty 5/34 FRANCESCO ACERBI: Der Vertreter von Chiellini ging anfangs in Lucio-Manier in den Angriff. Ließ sich zu einfach von Arnautovic an der Eckfahne ausspielen. Danach ohne größere Makel. Note: 3,5. © getty 6/34 LEONARDO SPINAZZOLA: Machte im ersten Durchgang mit Insigne richtig Betrieb, blieb dabei aber zu uneffektiv. Im zweiten Durchgang defensiv deutlich mehr gefordert, in der Verlängerung der entscheidende Mann. Vorlage zum 1:0, Beteiligung am 2:0. Note: 2. © getty 7/34 NICOLO BARELLA: Der offensivste aus der Dreierreihe hatte die Chance auf die Führung (17.). Leistete sich zu einfachee Ballverluste (12). Nach dem Seitenwechsel ohne Akzente und daher folgerichtig ausgwechselt. Note: 4. © getty 8/34 JORGINHO: Bediente seine Mitspieler und war sehr griffig im Zweikampf. Als die Österreicher stärker wurden, versuchte er,das Spiel der Italiener wieder mehr zu strukturieren. Hatte insgesamt die meisten Ballkontakte (132). Note: 3. © getty 9/34 MARCO VERRATTI: Der PSG-Profi war herausragend im Passspiel, nur Witsel hat bei der EM bislang eine bessere Quote (4 Schlüsselpässe). Auch im Zweikampfverhalten (19 Duelle) zeigte Verratti eine gute Leistung. Note: 2,5. © getty 10/34 DOMENICO BERARDI: Gegen Alaba hatte er offensiv als auch defensiv seine Probleme. Berardi zog immer wieder in die Mitte, machte so aber das Spielfeld zu eng. Hatte die Chance auf die Führung (83.), vergab sie aber kläglich. Note: 4,5. © getty 11/34 CIRO IMMOBILE: Oftmals unsichtbar, aber immer gefährlich - so wie bei seinem Alu-Treffer aus dem Nichts (32.). Hing viel in der Luft, ackerte aber viel. Wurde kurz vor Schluss durch Belotti ersetzt. Note: 4. © getty 12/34 LORENZO INSIGNE: Der quirlige Außenspieler wurde immer wieder gesucht. In der zweiten Hälfte blieben seine kreativen Momente aus, sodass das Offensivspiel der Italiener ohne Gefahr blieb. In der Verlängerung mit einem starken Freistoß. Note: 3. © getty 13/34 MANUEL LOCATELLI (68.): Locatelli fügte sich gleich mit einem Schuss ein (72.), Initiator des 1:0 mit seinem Laser-Pass auf Spinazzola in den Zwischenraum. Ließ Kalajdzic beim Tor laufen. Note: 3,5. © getty 14/34 MATTEO PESSINA (68.): Pessina hatte Glück, dass vor seinem elfmeterwürdigem Foul Lainer im Abseits stand. Sein 2:0 brachte die Entscheidung. Note: 3. © imago images 15/34 ANDREA BELOTTI (84.): Der bullige Stürmer machte die Bälle besser fest als zuvor Immobile. Ergebnis: Seine Vorlage zum 2:0. Zudem zog er das ein oder andere Foul. Außerdem arbeitete er viel mit nach hinten. Note: 2,5. © getty 16/34 FEDERICO CHIESA (84.): War ein absolut belebendes Element für Italiens Offensive in der Verlängerung. Stellte Überzahl her und Alaba und Laimer vor nicht zu lösenden Aufgaben. Traf zum erlösenden 1:0. Ein Bewerbungsschreiben für die Startelf. Note: 2,5. © imago images 17/34 BRYAN CRISTANTE (108.): Wie in allen Spielen wurde der defensive Mittelfeldspieler eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 18/34 ÖSTERREICH – DANIEL BACHMANN: Der Schlussmann wurde immer wieder gefordert. Seine Paraden gegen Barella und Insigne hielten die Österreicher im Spiel. Bei den Gegentoren chancenlos. Note: 2,5. © getty 19/34 STEFAN LAINER: Der Gladbacher nahm es mit Insigne und Spinazzola auf und rieb sich mit großem Kampf in der Defensive auf. Seine Seitenverlagerung mündete im Abseitstor. In der Verlängerung baute er ab. Note: 3. © getty 20/34 ALEKSANDER DRAGOVIC: Verlor 120 Minuten lang kaum einen Zweikampf, haute sich überall, wo es ging, rein und blockte einige Schüsse. Note: 2,5. © imago images 21/34 MARTIN HINTEREGGER: Wie sein Nebenmann hatte er viele gute Momente in der Defensive. Einzig sein Doppeln war nicht immer von Erfolg gekürt. Machte beim 0:2 keine gute Figur gegen Belotti. Note: 3. © getty 22/34 DAVID ALABA: Ein Wechselbad der Gefühle. Defensiv zunächst gut, verhinderte eine Großchance von Immobile (25.). Gewann das Kopfballduell vor Arnautovics Abseitstor, hatte einen guten Freistoß, aber auch 25 Ballverluste. Beim 0:1 nicht schuldlos. Note: 4. © imago images 23/34 XAVER SCHLAGER: Spulte ein unglaubliches Pensum ab, zudem stark in der Balleroberung. Offensiv nicht mit allzu vielen Szenen, aber in der Arbeit im Gegenpressing herausragend. Note: 2,5. © getty 24/34 FLORIAN GRILLITSCH: Der Hoffenheim-Profi machte als alleiniger Sechser ein gutes Spiel. Gemeinsam mit Schlager mit den meisten Balleroberungen, ab und an aber zu weit weg. Note: 3. © getty 25/34 KONRAD LAIMER: Musste im ersten Durchgang quasi als Rechtsverteidiger arbeiten, nach der Pause stark verbessert mit guten Balleroberungen und Sprints, aber meist zu hektisch. Beim 0:1 von Chiesa ausgetanzt. Note: 3,5. © getty 26/34 MARCEL SABITZER: Setzte Arnautovic ab und an gut in Szene. Sein zu scharfes Anspiel auf Baumgartner machte eine große Chance zunichte (53.). Der Leipziger hatte die meisten Chancen und vergab davon noch zwei gute in der Verlängerung. Note: 4. © getty 27/34 CHRISTOPH BAUMGARTNER: Auf seiner linken Seite führte er die meisten Zweikämpfe (20), verlor allerdings die meisten. Außerdem hatte er viele Ballverluste (13). Baumgartner fehlte oft die Bindung zum Spiel. Note: 4,5. © getty 28/34 MARKO ARNAUTOVIC: Sah schon nach einer Minute Gelb, hatte nach rund 20 Minuten die Chance auf die Führung. Generell keine gute Entscheidungsfindung, aber mit viel Herz und Biss dabei. Hätte sich beinahe mit dem 1:0 belohnt. Note: 4. © getty 29/34 ALESSANDRO SCHÖPF (90.): Der Schalker kam kurz vor Schluss der regulären Spielzeit für den auspowerten Baumgartner in die Partie. Blieb ohne große Akzente. Note: 3,5. © getty 30/34 SASA KALAJDZIC (97.): Zunächst ohne Bindung zum Spiel, verkürzte er unnachahmlich und in überragender Manier gegen drei Italiener auf 1:2. Note: 3. © getty 31/34 MICHAEL GREGORITSCH (106.): Sollte zum Schluss nochmal für Offensivkraft sorgen. Keine Bewertung. © getty 32/34 LOUIS SCHAUB (106.): Der Kölner fügte sich gleich mit einer dicken Möglichkeit ein. Seine Ecke brachte den Anschluss. Keine Bewertung. © getty 33/34 STEFAN ILSANKER (114.): Mit seiner Größe sollte er nochmal für Unruhe sorgen. Keine Bewertung. © getty 34/34 CHRISTOPHER TRIMMEL (114.): Auch der Unioner wurde reingeworfen. Keine Bewertung.

Italien vs. Österreich: Mancini ist der beste Trainer bei der EM

Dass Italien bei dieser EM auch oder gerade nach dem Krimi gegen Österreich zu den großen Favoriten zählt, ist besonders das Verdienst von Mancini selbst. Ohne einen echten Superstar im Kader setzt der 56-Jährige, den sie als Stürmer bei Sampdoria Genua einst "Fantasista" - einen Künstler am Ball - nannten, auf Teamgeist, Lockerheit und Spaß am Spiel.

Das verdeutlichte er bereits in einem offenen Brief an die Tifosi vor dem Start des Turniers: "Vereint unter einem einzigen blauen Himmel spielen wir mit der Verantwortung, eines der stärksten und schönsten Länder der Welt zu repräsentieren. Wir wollen Spaß haben."

Mancini ließ seinen Worten Taten folgen: Damit jeder einzelne Spieler sich als Teil des Ganzen begreift, setzte er bis dato bereits 25 von 26 Spielern ein. Zu sehr nagte an ihm selbst die schmerzhafte Erinnerung an die Heim-WM 1990, als er zwar im Kader stand, jedoch keine Minute zum Einsatz kam. "Bis heute bezeichnet er es als die größte Enttäuschung seiner Karriere, nie an einer WM gespielt zu haben", heißt es in italienischen Medien.

Mancini als Trainer von Italien: Das Gespür für Emotionen und Umstellungen

Diese Enttäuschung ersparte Mancini seinen Spielern und formte so ein starkes Kollektiv. Seine Botschaft ist in der Mannschaft angekommen. So sagte beispielsweise Führungsspieler Marco Verratti: "Wenn wir sagen, dass wir eine Nationalmannschaft für alle sind, dann meinen wir das auch so. Jeder gehört hierher."

Doch Mancini packt seine Mannschaft nicht nur emotional, er hat sie auch bestens zusammengestellt und weiß ihre Vielseitigkeit bestens einzusetzen, um aktiv auf Spielsituationen reagieren zu können. Das stellte er gegen Österreich, als die Azzurri im zweiten Durchgang immer mehr mit dem Rücken zur Wand standen, eindrucksvoll unter Beweis.

Er scheute nicht davor zurück, in Verratti seinen auch gegen Österreich überzeugenden Schlüsselspieler nach gut einer Stunde vom Platz zu nehmen oder ohne den gesetzten Ciro Immobile, der immer für ein Tor gut ist, in die Verlängerung zu gehen. Stattdessen brachte er in Manuel Locatelli und Andrea Belotti noch einmal zwei andere Spielertypen auf den jeweiligen Positionen im Mittelfeld und in der Sturmspitze, dazu noch Federico Chiesa und Matteo Pessina.

Während Locatelli und Belotti jeweils bei den beiden Treffern in der Verlängerung ihre Füße in der Vorbereitung im Spiel hatten, erzielten Chiesa und Pessina die beiden Tore. Ein goldeneres Händchen als das von Mancini hat es bis dato bei der EM noch nicht gegeben.