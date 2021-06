Österreich unterliegt Italien nur knapp: Die Stimmen zum Achtelfinal-Krimi

Österreich lieferte Italien im EM-Achtelfinale einen heroischen Kampf und war phasenweise durchaus knapp am Aufstieg dran, verlor schließlich aber dennoch knapp mit 1:2. Die Stimmen zum Spiel.

Schließlich zeigte die Squadra Azzurra besonders in der ersten Halbzeit der Verlängerung ihre große Qualität und ging blitzartig mit 2:0 in Führung. Sasa Kalajdzic brachte Österreich mit einem hervorragenden Kopfball wieder heran, schließlich sollte es aber trotzdem nicht reichen (hier geht es zum Spielbericht).

Die Stimmen zum Spiel

Franco Foda: „Wir sind alle enttäuscht. Nach 90 Minuten hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel für uns entscheiden werden. Wir hatten unsere Möglichkeiten. Es ist sehr, sehr schade. Ganz Österreich kann stolz sein. Wir wollten am Anfang hoch attackieren, aber dafür war Italien zu stark. In der zweiten Halbzeit wollten wir tiefer spielen und waren dann richtig gut. Wir konnten uns aus vielen Situationen lösen. Es war ein tolles Spiel, aber wir können uns nichts kaufen. Ich habe noch nie so viele Komplimente vom Gegner erhalten - vom Trainer, den Betreuern, den Spielern. Italien konnte im letzten Gruppenspiel schonen, das hat man gemerkt, sie waren dann spritziger. Ich bin extrem stolz auf jeden einzelnen Spieler. Schade, dass uns der große Coup nicht gelungen ist. Bei Marko war es knapp Abseits, aber ich bin trotzdem für den VAR. Wenn es Abseits ist, dann ist es Abseits. Wir wollten unbedingt ins Achtelfinale, haben Geschichte geschrieben - das bleibt hängen. Alle Kritiker können einmal für zwei, drei Wochen ruhiger sein, dann können sie wieder kritisieren.“

Marko Arnautovic: „Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Es ist schwer, Worte zu finden. Ich denke, mit etwas Glück ist das Spiel nach 90 Minuten vorbei und wir sind weiter. Wir haben schon oft genug wegen VAR diskutiert. Man kann sich nicht mehr freuen. Das hat mit Fußball gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, dass Italien nach dem 0:1 nicht mehr zurückkommen würde. Wir waren gut drauf, aber das Glück hat gefehlt. Wir sind zu Chancen gekommen. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Es ist ein Wahnsinn, dass es so knapp war. Ich wollte ins Viertelfinale, ich bin nicht zufrieden. Aber es ist halt leider so.“

Sasa Kalajdzic: „Es war eines der grausamsten Fußballspiele meiner Karriere und von Fußball-Österreich. Das ist bitter und unverdient. Wir hätten gewonnen, wenn Marko nicht mit dem Zeh im Abseits gewesen wäre. Italien hat uns einfach ausgekontert, es war total unverdient. Wir waren mindestens ebenbürtig oder besser. Jeder Österreicher kann stolz sein auf diese Mannschaft. Es lag an Kleinigkeiten. Es ist schade, wir hätten uns ein Elfmeterschießen verdient.“

David Alaba: „Das in Worte zu fassen ist nicht einfach. Wir können unglaublich stolz auf uns sein. Österreich kann stolz auf uns sein. Wir haben alles reingehaut. Leider wurden wir nicht belohnt, das ist sehr bitter. Es tut sehr weh. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Marko im Abseits war. Es passt einfach zum ganzen Spiel. Wenn wir da in Führung gehen, gewinnen wir das. Italien hat Qualität, aber man hat gesehen, dass sie immer mehr Respekt vor uns bekommen haben. Es geht wirklich um Kleinigkeiten und die ein, zwei Prozent haben gefehlt.“

Roberto Mancini: "Wir haben den Sieg verdient, auch wenn es ein ganz schweres Spiel war. Zum Schluss waren wir müde, was ganz normal ist. Wir hatten schon Probleme heute. Dieses Spiel war so schwer, wahrscheinlich schwerer als unser Viertelfinale."

Florian Grillitsch: "Wir hatten die Italiener am Rand der Niederlage. Bitter, dass Markos Tor knapp Abseits war. Es überwiegt die Enttäuschung, auch wenn wir stolz sein können. Wir haben super mitgehalten und hätten manche Momente besser ausspielen können. Die Italiener wissen jetzt auch, dass wir auch gut Fußball spielen können. Das Spiel war enorm anstrengend. Die Italiener hatten viel Ballbesitz, wir mussten enorm laufen. Klar kommen dann auch Fehlpässe dazu, aber das gehört zu einem mutigen Spiel dazu."