EM 2021 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Die Europameisterschaft 2021 ist im Gange, der bereits neunte Tag steht an. Am heutigen zweiten Vorrundenspieltag werden wieder drei Partien absolviert, auch die deutsche Nationalmannschaft ist im Einsatz. SPOX gibt Euch die wichtigsten Infos zu den heutigen Spielen und wie Ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt.

EM 2021 heute live: Diese Spiele stehen an

Wie so oft bei dieser Europameisterschaft 2021 stehen auch am heutigen Samstag, den 19. Juni, drei Vorrundenpartien an. Den Auftakt machen die Nationalmannschaften Ungarns und Frankreichs. Die beiden Nationen treffen um 15 Uhr in Budapest aufeinander.

Danach, um 18 Uhr, folgt dann das Spiel der Deutschen in der Münchner Fußball Arena gegen Europameister Portugal. Abschließend stehen sich in der Gruppe E Spanien und Polen in Sevilla gegenüber.

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Gruppe Samstag, 19.6.2021 15 Uhr Ungarn Frankreich Budapest F Samstag, 19.6.2021 18 Uhr Portugal Deutschland München F Samstag, 19.6.2021 21 Uhr Spanien Polen Sevilla E

© getty Auf dem Weg zum WM-Titel 2014 traf die deutsche Mannschaft das letzte Mal auf Portugal (4:0 gewonnen).

EM 2021 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die EM 2021 besitzen auf Seite der Free-TV-Sender die ARD und das ZDF, auf der kostenpflichtigen Seite ist MagentaTV für die Übertragung verantwortlich.

EM 2021 heute live: Übertragung im Free-TV

Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ist heute die ARD für die Übertragung der EM-Vorrundenspiele im Free-TV verantwortlich. Der EM-Tag geht dabei um 13.50 Uhr mit Vorberichten zum ersten Spiel los. Den Tag über im Einsatz sind dabei:

Moderation: Alexander Bommes und Jessy Wellmer

Experten: Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng, Stefan Kuntz, Bastian Schweinsteiger

Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng, Stefan Kuntz, Bastian Schweinsteiger Kommentatoren: Florian Naß (Ungarn - Frankreich), Gerd Gottlob (Portugal - Deutschland), Tom Bartels (Spanien - Ungarn)

EM 2021 heute live: Übertragung im Pay-TV

Um die kostenpflichtige Übertragung der drei Partien kümmert sich MagentaTV. Der Anbieter der Telekom zeigt alle EM-Spiele live und in voller Länge und bietet für das Großereignis zwei Abovarianten an.

Zum einen den MagentaTV-Smart-Tarif, bei dem Ihr eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten habt. Zum anderen den MagentaTV Flex-Tarif, den Ihr monatlich kündigen, im Vergleich zum Smart-Tarif jedoch nicht drei Monate gratis testen könnt.

Für beide Varianten fallen monatlich zehn Euro an.

EM 2021 heute live: Übertragung im Livestream

Zusätzlich zur Übertragung im TV bietet die ARD zu jedem Spiel heute jeweils einen Sportschau-Livestream an. Diese könnt Ihr allesamt kostenlos abrufen.

Ebenso bietet auch MagentaTV die Spiele im Livestream an.

EM 2021 heute live: Highlights auf DAZN

EM 2021: Stadien im Überblick