Im Achtelfinale der EM trifft Deutschland heute auf England. Zum ersten Mal spielt die deutsche Nationalmannschaft dabei jedoch nicht in München. In diesem Artikel erfahrt Ihr die Hintergründe der Spielortwahl.

Ihr wollt die Highlights der EM-Spiele bereits kurz nach dem Abpfiff sehen? Dann sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat!

EM 2021: Darum spielt Deutschland heute gegen England nicht in München

Das Achtelfinale zwischen der deutschen und der englischen Nationalmannschaft findet im Wembley Stadium in England statt. Die Three Lions haben bislang alle ihre Spiele in London ausgerichtet.

Die englische Hauptstadt veranstaltet die meisten Spiele bei der Europameisterschaft. Ganze acht Spiele finden im Wembley Stadium statt.

Neben den drei Gruppenspielen der Engländer sowie dem Achtelfinale gegen Deutschland fand auch das Achtelfinale zwischen Österreich und Italien im Wembley statt, zudem werden beide Halbfinals sowie das Finale dort ausgetragen.

Dass die deutsche Nationalmannschaft heute nicht in München spielt, ist also dem zuvor bereits feststehenden Spielplan geschuldet. Neben den drei deutschen Gruppenspielen findet nur noch das Viertelfinale zwischen Italien und Belgien in der Allianz Arena statt.

© getty Mats Hummels ist heute für Deutschland im Einsatz.

EM 2021: Deutschland gegen England heute im TV und Livestream

Das Achtelfinale zwischen Deutschland und England könnt Ihr heute live im Free-TV verfolgen. Die ARD überträgt das Duell der beiden Spitzenteams live und in voller Länge.

Ab 17.15 Uhr ist der öffentlich-rechtliche Sender mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Jessy Wellmer führt Euch dann gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger durch die Sendung.

Die ARD bietet natürlich auch einen Livestream ihrer Übertragung an. Dieser ist kostenlos und kann hier aufgerufen werden.

Die ARD zeigt das Spiel allerdings nicht exklusiv. Deutschland gegen England wird auch von MagentaTV übertragen. MagentaTV zeigt alle Spiele der EM live und in voller Länge. Auch MagentaTV bietet einen Livestream an, das Angebot des Telekom-Senders ist allerdings kostenpflichtig.

EM 2021: Deutschland gegen England heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Duell zwischen der deutschen und der englischen Nationalmannschaft auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu jedem EM-Spiel einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker der Begegnung Deutschland gegen England.

EM 2021: Die Highlights auf DAZN sehen

DAZN überträgt bei der EM 2021 keine Spiele live, Ihr könnt allerdings nur 60 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Spiele bei dem Streamingdienst sehen. Falls Ihr selbst nicht live mit dabei sein könnt, seid Ihr bei DAZN also genau richtig.

DAZN bietet jede Menge Livesport, darunter jede Menge Fußball, aber auch US-Sport, Kampfsport, Motorsport und Wintersport, an. Ein Abo kostet im Jahr 119,99 Euro oder alternativ 11,99 Euro monatlich.

EM 2021: Das Achtelfinale im Überblick