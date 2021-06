England vs. Kroatien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Europameisterschaft kommt es heute in der Gruppe D zum Kracher zwischen England und Kroatien. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die um ein Jahr verschobene Europameisterschaft ist seit vergangenem Freitag in vollem Gange! Am heutigen Sonntag, 13. Juni, findet das erste Spiel in der Gruppe D statt. Im Wembley Stadion in London treffen England und Kroatien aufeinander. Das Spiel wird um 15 Uhr angepfiffen.

Die Sehnsucht der englischen Fußball-Fans nach einem Titel bei einem Großereignis ist groß. Der bisher einzige gelang 1966 mit dem WM-Titel im eigenen Land. Bei der diesjährigen EM gehören die "Three Lions" zu den oft genannten Titelaspiranten.

Ob sie dem auch gerecht werden, wird sich gleich im ersten Gruppenspiel gegen Vizeweltmeister Kroatien zeigen. Im Wembley Stadium wird heute ein Großteil der zugelassenen 22.500 Zuschauer das Heimteam unterstützen.

England vs. Kroatien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Der Vorrundenkracher zwischen England und Kroatien wird heute live im Free-TV übertragen - und war von der ARD. Die ARD und das ZDF wechseln sich im Turnierlauf täglich mit der Liveberichterstattung ab. Gemeinsam zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender 41 der 51 EM-Spiele.

Bei der ARD beginnt die Vorberichterstattung mit Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger bereits um 14.10 Uhr. Rechtzeitig zum Anpfiff meldet sich dann Kommentator Gerd Gottlob.

Über die Übertragung im TV hinaus bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream an. Dieses findet Ihr über die ARD-Mediathek oder über sportschau.de. Mit den kostenlosen Apps (ARD-Mediathek und Sportschau) könnt Ihr das Spiel im Livestream auch auf Eurem Handy, Tablet oder Laptop sehen.

Ebenfalls live bei der Partie England gegen Kroatien seid Ihr bei MagentaTV dabei. Das Pay-TV-Angebot ist für Kunden der Telekom per Media Receiver, MagentaTV Box, Fire TV Stick, Google Chromecast oder per App über den Fernseher empfangbar, wenn sie das Zusatzangebot MagentaTV gebucht haben. Das Spiel ist auf dem Kanal "Fußball 1 - myTeamTV" live zu sehen.

Doch auch Nicht-Telekom-Kunden können sich die Partie mit MagentaTV im Livestream ansehen. Dies funktioniert über die App, nachdem beispielsweise das spezielle EM-Angebot "MagentaTV Smart" gebucht wurde. Dieses Paket ist bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten in den ersten drei Monaten kostenlos. Danach werden pro Monat zehn Euro fällig.

England vs. Kroatien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 - Highlights bei DAZN

DAZN ist bei den Live-Übertragungsrechten der EM 2021 zwar leer ausgegangen, ist dafür aber im Besitz der Highlightrechte. Der Streamingdienst zeigt die Höhepunkte aller EM-Spiele, und damit auch heute von England gegen Kroatien, eine Stunde nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Wer noch kein Abo bei DAZN hatte, kann diese Highlights dank eines Gratisprobemonats sogar kostenlos genießen. Alle anderen Zahlen aktuell 11,99 Euro im Monat beziehungsweise 119,99 Euro im Jahr für das komplette Angebot von DAZN.

Dieses wird zur kommenden Fußball-Saison noch umfangreicher gestalten. Deshalb ändern sich ab 6. Juli für Neukunden und ab 6. August für Bestandskunden auch die Abo-Preise. Alle Infos dazu gibt es hier.

England vs. Kroatien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker

Ihr könnt das EM-Spiel zwischen England und Kroatien heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen. SPOX hat mit einem ausführlichen Liveticker die perfekte alternative für Euch parat.

Hier geht's zum Liveticker England vs. Kroatien.

EM 2021: Die Gruppe D im Überblick

In der gruppe D spielen neben England und Kroatien noch Tschechien und Schottland um den Einzug ins Achtelfinale. Tschechien und Schottland bestreiten morgen (15 Uhr) ihre Auftaktpartie.