Bei der Europameisterschaft stehen heute alle 16 Teilnehmer für das Achtelfinale fest. Wir werfen einen Blick voraus, und verraten Euch wann und wo das Finale stattfindet.

Die Europameisterschaft befindet sich in vollem Gange! Am heutigen Abend stehen nach den abschließenden Gruppenspielen in den Gruppen E und F alle 16 Teilnehmer für das Achtelfinale fest.

Alle weiter im EM-Turnier befindlichen Nationalteams einigt ein Ziel - der EM-Titel. Um diesen zu gewinnen, müssen alle aber erst einmal das Finale erreichen.

© getty Um diesen Pokal geht es im Finale der Europameisterschaft am 11. Juli.

EM 2021: Wo und wann ist das Finale der Europameisterschaft?

Der neue Europameister und somit der Nachfolger von Portugal wird am Sonntag, den 11. Juli, ermittelt. Das Finale findet im Wembley Stadium in London statt und wird um 21 Uhr angepfiffen.

In den vergangenen Tagen kamen vermehrt Gerüchte darüber auf, dass das Finale doch nicht wie geplant in London stattfinden soll und womöglich nach Budapest verlegt wird. Der Grund: Die Sorge um die steigenden Corona-Zahlen in Zusammenhang mit der Delta-Variante.

Diese Gerüchte wurden jedoch am Dienstag, 22. Juni, vom Tisch gewischt. Die britische Regierung entschied nämlich, dass das Finale, sowie alle weiteren in London geplanten Spiele der K.o-Runde, stattfinden werden. Und nicht nur das, anstatt der bisher geplanten 40.000 Zuschauer dürfen sogar bis zu 60.000 Zuschauer dem Finale sowie den beiden Halbfinalspielen im Wembley Stadium beiwohnen.

EM 2021 - Finale: Das Wembley Stadium

Das legendäre "alte" Wembley Stadium wurde 2003 abgerissen. Das wohl bekannteste Spiel darin war das WM-Finale 1966 zwischen England und Deutschland. Auf gleichem Boden wurde das "neue" Wembley Stadium errichtet.

Das neue Wembley Stadium Bauzeit 2003 bis 2007 Baukosten 1,2 Mrd. Euro Zuschauerkapazität 90.000

Für die EM-Spiele wurden elf Arenen ausgewählt, in denen mindestens vier Partien stattfinden.

Das Wembley-Stadion besitzt mit 90.000 Zuschauern die größte Zuschauerkapazität, bei den Halbfinalspielen und dem Finale wird es also zu zwei Dritteln ausgelastet sein. In London finden mit acht Spielen auch die meisten EM-Spiele an einem Ort statt. Auf die drei Gruppenspiele mit englischer Beteiligung folgen noch zwei Achtelfinalspiele, für die jetzt 45.000 Zuschauer zugelassen sind.

Spielort Stadion Spiele Plätze London Wembley Stadion 3 GS, 2 AF, 2 HF, Finale 90.000 Rom Olympiastadion Rom 3 GS, 1 VF 72.698 Baku Nationalstadion Baku 3 GS, 1 VF 69.870 München Allianz Arena 3 GS, 1 VF 69.344 St. Petersburg Krestowski-Stadion 6 GS, 1 VF 68.134 Budapest Neues Nationalstadion 3 GS, 1 AF 65.000 Bukarest Arena Nationala 3 GS, 1 AF 55.600 Amsterdam Johan-Cruyff-Arena 3 GS, 1 AF 54.990 Glasgow Hampden Park 3 GS, 1 AF 51.886 Sevilla Olympiastadion Sevilla 3 GS, 1 AF 57.619 Kopenhagen Telia Parken 3 GS, 1 AF 38.065

EM 2021: Termine und Zeitplan

Nur drei Tage nach Beendigung der Gruppenspiele beginnt die K.o.-Phase. Das Viertel- und Halbfinale wird an jeweils zwei Tagen durchgezogen. Der Europameister wird am 11. Juli gekürt.