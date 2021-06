Bei der Europameisterschaft beginnt bald die K.o-Runde. Bei den entscheidenden Spielen will kein Spieler fehlen. Wir verraten Euch, wann ein Spieler nach einer Gelben Karte gesperrt wird.

Gelbe Karten gehören zum Fußball dazu - wenn davor eine Regelwidrigkeit eines Spielers begangen wurde. Erhält ein Spieler im Verlauf einer Saison zu viele Gelbe Karten, wird er dafür bestraft.

In der Bundesliga sieht die Regel vor, dass ein Spieler nach der jeweils fünften Gelben Karte - also der 5., 10., 15., ... - in einer Saison für je eine Partie gesperrt wird. Und wie stellt sich die Situation mit Sperren wegen zu vieler Gelber Karten bei der momentan durchgeführten EM dar? Am kommenden Samstag, den 26. Juni, beginnt schließlich die K.o-Runde. Die ganz wichtigen Spiele der EM will kein Spieler wegen einer Sperre verpassen.

© getty Matthias Ginter sah im Spiel gegen Portugal den Gelben Karton.

EM 2021, Sperre bei Gelben Karten: Wann ist ein Spieler gesperrt?

Auch bei der Europameisterschaft werden natürlich Gelbe Karten verteilt, werden doch die allgemein üblichen Regeln angewandt. Wichtig zu wissen ist, dass alle in der EM-Qualifikation und in den Playoffs gesammelten Gelben Karte gestrichen werden. Jeder Spieler ging also bei Null in die EM.

Die erste Gelbe Karte bleibt für jeden Spieler im Turnierverlauf noch ohne größere Bedeutung. Interessant wird es dann bei der zweiten Gelben Karte. Diese zieht nämlich eine Sperre für ein Spiel nach sich. Erhält ein Spieler nach Absitzen seiner Sperre erneut zwei Gelbe Karten, wird er erneut gesperrt.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht für alle Gelbsünder! Nach dem Viertelfinale werden alle Gelben Karten gelöscht. Erhält ein Spieler aber im Viertelfinale seine zweite oder vierte Gelbe Karte, ist er für ein anstehendes Halbfinale gesperrt.

EM 2021, Sperre bei Gelben Karten: Keine Sperre für das Finale

Durch das Löschen der Gelben Karten nach dem Viertelfinale wird kein Spieler das Finale wegen einer Gelbsperre verpassen. Bei der WM 2002 gab es diese Regel noch nicht. Deshalb musste sich Michael Ballack das Finale gegen Brasilien gelbgesperrt von der Tribüne aus ansehen.

© getty Michael Ballack verpasste das WM-Finale 2002 wegen einer Gelbsperre.

Es gibt aber eine Ausnahme: Gelbe Karten werden nach einer Regeländerung 2020 nicht mit ins Elfmeterschießen genommen. Sieht ein bereits mit Gelb verwarnter Spieler im EM-Halbfinale im Elfmeterschießen noch einmal Gelb, ist das nicht. gleichbedeutend mit einem Platzverweis. Es folgt aber eine Sperre für das nächste Spiel - das Finale.

EM 2021: Termine und Zeitplan

Nur drei Tage nach Ende der Gruppenphase beginnt bereits das Achtelfinale. Der Europameister wird am 11. Juli gekürt.