EM 2021: England jubelt über den Gruppensieg - weiter keinen Platz für Jadon Sancho

Gareth Southgate kam aus dem Schwärmen über den Youngster gar nicht mehr heraus. "Er hat die Chance verdient und er hat sie absolut ergriffen", sagte der Teammanager der englischen Nationalmannschaft: "Ich kann nicht hoch genug von ihm sprechen, er ist schon im Training herausragend. Und auf dem Platz war er absolut fabelhaft."

Wer aber annahm, dass Southgate von Jadon Sancho sprach, irrte gewaltig. Borussia Dortmunds Wirbelwind hat bei dieser EURO weiter keinen leichten Stand.

Nein, Southgate meinte nicht Sancho, sondern Flügelflitzer Bukayo Saka, den er für das Gruppenfinale gegen Tschechien etwas überraschend in die Startelf beordert hatte und der von der UEFA prompt zum "Star of the Match" gekürt wurde. Der 19-Jährige vom FC Arsenal ist damit der erste Teenager, der bei einem großen Turnier in Englands Startelf stand seit dem großen Wayne Rooney bei der EM 2004.

Sancho zeigte sich als Teamplayer. "Ich bin so glücklich für diesen Kerl", schrieb der 21-Jährige bei Instagram und zeigte ein Foto von Saka: "Er hat die Chance genutzt, wie ich es ihm gesagt habe."

Ihm selbst blieb erneut nur lange Zeit der Platz auf der Bank, immerhin durfte er ab der 84. Minute helfen, das 1:0 (1:0) und damit den Gruppensieg über die Zeit zu bringen. Es war Sanchos erster Kurzeinsatz bei der EM, doch es spricht nicht viel dafür, dass sich etwas an seiner Reservistenrolle ändert.

Wie üblich listete die Daily Mail am nächsten Morgen fünf Erkenntnisse auf, die dieses Spiel gebracht hat. Eine davon war eindeutig: "Gareth Southgate kann Jadon Sancho WIRKLICH nicht leiden", folgerte die Zeitung. Der Teammanager hatte auf die Kritik an seiner Mannschaft reagiert und Saka und Spielmacher Jack Grealish für die Offensive gebracht.

© getty England jubelt über den Gruppensieg bei der EM 2021.

England: Bukayo Saka wirbelt gegen Tschechien

Der Plan ging auf: Grealish legte Raheem Sterling (12.) das einzige Tor des Abends perfekt auf, Saka wirbelte, dribbelte, rannte und stellte die Tschechen vor große Probleme. Sancho klatschte derweil auf der Bank immer wieder anerkennend. Noch bevor der Dortmunder eingewechselt wurde, brachte Southgate Marcus Rashford. Sancho, für den sich zuletzt die Ex-Nationalspieler Rooney und Rio Ferdinand sowie viele Fans stark gemacht hatten, weiß also, wo er in der Hierarchie bei den Three Lions steht.

Natürlich ist die Konkurrenz riesig, und die Plätze sind begrenzt. Stürmer und Kapitän Harry Kane ist unter Southgate gesetzt, Sterling hat die einzigen beiden englischen EM-Tore erzielt und hat seinen Platz ebenso sicher. Auf Sanchos Position auf dem Flügel können neben Saka auch Phil Foden oder Rashford spielen. Sancho muss die Situation annehmen und sich durchbeißen.

"Wir pushen uns, wir müssen hart trainieren, und so verbessern wir uns", sagte Saka mit Blick auf die hochkarätige Konkurrenz in der Offensive: "So profitieren am Ende das Team und das Land."

Denn England träumt weiter vom ersten großen Titel seit der WM 1966, diese EM soll mit einem immer voller werdenden Wembley-Stadion auch ein Aufbruch in eine neue Zeit nach der Corona-Pandemie sein. Fürs Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr) sind bereits 45.000 Fans zugelassen.