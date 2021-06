EM 2021 - Gruppe E: Tabelle, Ergebnisse, Ausgangslage

In der Gruppe E haben heute noch alle Mannschaften die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. Hier erfahrt Ihr, wie die Ausgangslage ist und welches Team es wie in die nächste Runde schaffen kann.

Spannung pur in der Gruppe E! Nach den ersten beiden Spieltagen ist für alle vier Mannschaften - Schweden, die Slowakei, Spanien und Polen - das EM-Achtelfinale noch zu erreichen. Die finale Entscheidung darüber, welche beiden Teams es direkt in die nächste Runde schaffen und welches Mannschaft womöglich als eine der vier besten Gruppendritten weiterkommt, fällt am heutigen Mittwoch, 23. Juni, in den Begegnungen Slowakei gegen Spanien und Polen gegen Schweden.

In diesem Artikel findet Ihr alle bisherigen Ergebnisse, die Ausgangslage, die Tabelle und erfahrt, wie die Mannschaften ins Achtelfinale einziehen können.

EM 2021 - Gruppe E: Die Tabelle

Überraschend auf dem ersten Tabellenplatz steht Schweden nach einem Unentschieden und einem Sieg. Ebenfalls noch ungeschlagen ist Spanien, nach zwei Unentschieden muss der EM-Mitfavorit aber um den Achtelfinaleinzug bangen

Rang Team Punkte Tore Differenz 1 Schweden 4 1:0 +1 2 Slowakei 3 2:2 0 3 Spanien 2 1:1 0 4 Polen 1 2:3 -1

EM 2021 - Gruppe E: Die heutigen Spiele

Um keine Wettbewerbsverzerrung aufkommen zu lassen, beginnen beide Spiel heute um 18 Uhr.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort Mi., 23. Juni 18 Uhr Slowakei Spanien Sevilla Mi., 23. Juni 18 Uhr Schweden Polen St. Petersburg

© getty Robert Lewandowski muss mit Polen heute unbedingt gewinnen.

EM 2021, Gruppe E: Die bisherigen Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 14. Juni 2021 Polen Slowakei 1:2 14. Juni 2021 Spanien Schweden 0:0 18. Juni 2021 Schweden Slowakei 1:0 18. Juni 2021 Spanien Polen 1:1

EM 2021, Gruppe E: Die Ausgangslage

Bei der EM 2021 zählt zum Abschluss der Gruppenphase bei Punktgleichheit zuerst der direkte Vergleich, dann das Torverhältnis aus dem direkten Vergleich.

Schweden ist bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert. Schlechter als auf Platz drei kann Schweden auch bei einer Niederlage nicht mehr zurückfallen. Mit vier Punkten sind die Skandinavier auf jeden Fall unter den vier besten Gruppendritten. Mit einem Sieg gewinnt Schweden die Gruppe.

ist bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert. Schlechter als auf Platz drei kann Schweden auch bei einer Niederlage nicht mehr zurückfallen. Mit vier Punkten sind die Skandinavier auf jeden Fall unter den vier besten Gruppendritten. Mit einem Sieg gewinnt Schweden die Gruppe. Slowakei erreicht das Achtelfinale bei einem Sieg gegen Spanien und bei einem Unentschieden.

erreicht das Achtelfinale bei einem Sieg gegen Spanien und bei einem Unentschieden. Spanien zieht ins Achtelfinale mit einem Sieg gegen die Slowakei ein. Bei einer Niederlage wäre Spanien sicher ausgeschieden. Auch bei einem Unentschieden könnten die Spanier noch unter die besten vier Gruppendritten landen, dabei darf Polen auf keinen Fall gewinnen.

zieht ins Achtelfinale mit einem Sieg gegen die Slowakei ein. Bei einer Niederlage wäre Spanien sicher ausgeschieden. Auch bei einem Unentschieden könnten die Spanier noch unter die besten vier Gruppendritten landen, dabei darf Polen auf keinen Fall gewinnen. Polen muss gegen Schweden gewinnen, dann stehen die Polen im Achtelfinale.

EM 2021: Die Gruppe E heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird heute nur das Spiel zwischen Spanien und der Slowakei live übertragen, Im Pay-TV und im Livestream könnt Ihr dagegen beide Spiele live sehen.

EM 2021: Die Gruppe E heute live im TV

MagentaTV zeigt heute beide Spiel live im Pay-TV. Spanien gegen die Slowakei wird im Free-TV live vom ZDF übertragen.

EM 2021: Die Gruppe E heute live im Livestream

Beide Anbieter zeigen ihre Spiele auch im Livestream.

EM 2021: Die Highlights der Gruppe E

Die Highlights beider Spiele könnt Ihr eine Stunde nach dem Abpfiff bei DAZN sehen.

Du willst die Highlights aller Spiele der EM sehen? Dann sichere Dir jetzt den Gratismonat von DAZN!

