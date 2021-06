EM 2021 - DFB-Team vor Achtelfinale gegen England in der Taktikanalyse: Diese Schwäche kann gegen England tödlich sein

Von der Grundordnung bis zu kleinen Details: Deutschland geht mit einigen Problemen ins EM-Achtelfinale gegen England (18 Uhr im LIVETICKER). Es gibt aber auch entsprechende Lösungsmöglichkeiten. Die Taktikanalyse.

Darum müsste Löw im 4-3-3 spielen lassen

Wie viel eine - im besten Wortsinn - blendende Gruppenphase mit Beginn der K.o.-Runden noch wert ist, haben am Sonntagabend die Niederländer erfahren. Nämlich gar nichts. Beim 0:2 gegen den krassen Außenseiter Tschechien wurde der vermeintliche Favorit kalt erwischt. Über die Elftal und ihre Leistungsfähigkeit war im eigenen Land trefflich spekuliert worden und am Ende dürfen sich die Skeptiker bestätigt fühlen, die der Mannschaft kaum Widerstands- und Leidensfähigkeit attestiert hatten.

So ähnlich erscheint die Lage auch bei der deutschen Nationalmannschaft und es stehen Fragen im Raum: War das nun eine gute oder eine mühsame Vorrunde? Ist eine Leistung wie gegen Portugal der Maßstab oder jene gegen die Ungarn? Wann bekommt die Mannschaft endlich ihre Probleme in den Griff - und wie ist das alles auf den kommenden Gegner England (18 Uhr im LIVETICKER) anzupassen?

In die Partie gehen die beiden Erzrivalen mit recht unterschiedlichen Vorzeichen: Während Deutschland mit teilweise krassen Ausschlägen in beide Richtungen für Aufsehen sorgte und kurz vor dem Aus stand, marschierten die Three Lions fast schon stoisch und unspektakulär durch die Gruppenphase. Die Rollen haben sich also ein wenig verschoben, die Engländer präsentieren sich bisher als pragmatische Turniermannschaft, während Deutschland zwischen Highlights und Rückschlägen oszilliert.

Das dürfte auch die Vorbereitung der deutschen Mannschaft auf die Partie in Wembley beeinflussen. Jedenfalls sind die deutschen Hoffnungen groß, anders als in großen Teilen gegen Frankreich oder die Ungarn auf einen Gegner zu treffen, der sich nicht mit einer Fünfer- und einer Viererkette um den eigenen Strafraum verschanzt. Dafür sollte die deutsche Mannschaft aber ausnahmsweise mal nicht früh in Rückstand geraten.

Deutschland vs. England - Chronologie: Lineker hat fast immer Recht © getty 1/50 Deutschland gegen England - die historische Rivalität zwischen zwei Fußball-Nationen erhält am Dienstag ein weiteres Kapitel. Wir blicken auf die bisherigen EM- und WM-Duelle zurück und stellen fest: Gary Lineker hat fast immer Recht. © getty 2/50 Lineker sagte einst: "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen." Und beim Blick auf Turnier-Spiele zwischen England und Deutschland lässt sich sagen: Unrecht hat er nicht. © imago images 3/50 WM 1966, Finale - England vs. Deutschland 4:2 n.V.: Dabei fing die große Turnier-Rivalität zwischen England und Deutschland mit dem größten Triumph der Three Lions und einer der größten, historischsten Niederlagen für den DFB an. © imago images 4/50 30. Juli 1966, Wembley-Stadion: Das WM-Finale startet furios. Bereits nach 20 Minuten steht es 1:1, Geoff Hurst glich die frühe deutsche Führung von Helmut Haller aus. Martin Peters macht England zwölf Minuten vor dem Ende vermeintlich zum Weltmeister... © imago images 5/50 ... doch Wolfgang Weber schickt die dramatische Partie mit seinem ersten Länderspieltor in der Nachspielzeit in die Verlängerung. Dort erzielte Hurst das legendäre Wembley-Tor, das nach Ansicht zahlreicher Studien keines war. © imago images 6/50 Hurst hatte den Ball aus kurzer Distanz an die Unterkante der Latte gedroschen, ehe Weber den Ball übers Tor köpfte. Der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst entschied erst auf Eckball, dann nach Rücksprache mit Linienrichter Bəhramov auf Tor. © imago images 7/50 Von diesem Schock erholte sich die deutsche Mannschaft um den jungen Beckenbauer und Kapitän Seeler nicht mehr. Hurst traf noch zum 4:2, als englische Fans schon den Rasen gestürmt hatten. England wurde zum ersten und bis heute einzigen Mal Weltmeister. © imago images 8/50 "Kein Mensch weiß, was ihn geritten hat", sagte Seeler noch 50 Jahre nach dem legendären Phantomtor von 1966 über Schiedsrichter Dienst, der sich von Linienrichter Bəhramov hatte überstimmen lassen. © imago images 9/50 WM 1970, Viertelfinale - Deutschland vs. England 3:2 n.V.: Vier Jahre später glückt die große Revanche - dank eines goldenen Hinterkopfes. Bei 55 Grad im mexikanischen Leon liegt Deutschland kurz nach der Pause mit 0:2 zurück. © imago images 10/50 Uwe Seeler hatte vor Anpfiff dem genialen Bobby Charlton beim Gang aufs Spielfeld prophezeit, dass der Sieger heute Deutschland heißen werde. "No chance, today is our Wembley", sagte Seeler nach eigenen Angaben zum englischen Kapitän. © imago images 11/50 Und er behielt Recht: Beckenbauer verkürzte auf 1:2 (68.), ehe Seeler höchstpersönlich mit seinem letzten von 43 Länderspieltoren für den Ausgleich sorgte und sich selbst endgültig ein Denkmal in der deutschen Fußballgeschichte setzte. © getty 12/50 Mit dem Hinterkopf, da, "wo ich relativ wenige Haare habe", überwand er Englands Ersatzkeeper Bonetti, der für den erkrankten Gordon Banks spielte. In der Verlängerung machte Gerd Müller den Unterschied (108.). © imago images 13/50 Zum WM-Titel reichte es anschließend aber nicht. Im "Jahrhundertspiel" - dem Halbfinale gegen Italien im Aztekenstadion vor 104.000 Zuschauern - unterliegt die DFB-Elf mit 3:4 nach Verlängerung. Am Ende wird Deutschland WM-Dritter. © imago images 14/50 EM 1972, Viertelfinale - England vs. Deutschland 1:3: Die Euro 1972 hat einen ungewöhnlichen Modus. Die Teilnehmer an den Halbfinalspielen werden im Viertelfinale durch ein Hin- und Rückspiel ermittelt. © imago images 15/50 Das Viertelfinal-Hinspiel beim Duell Deutschland gegen England, dem "Battle of the Giants", steigt ausgerechnet dort, wo eine DFB-Elf noch nie gewonnen hatte - im Wembley-Stadion. Aber an diesem 29. April kam es anders. © imago images 16/50 Die Mannschaft von Helmut Schön um Uli Hoeneß, Günther Netzer, Beckenbauer und Müller, die vorher noch nie so zusammengespielt hatte, weil Schalker Nationalspieler wegen des Bundesliga-Skandals gesperrt waren ... © imago images 17/50 ... und Stammspieler wie Overath, Vogts und Weber verletzt fehlten, ging nach dem 3:1-Sieg als "Wembley-Elf" in die deutsche Fußballgeschichte ein. 2008 stufte die Sportschau sie als "spielstärkste DFB-Elf aller Zeiten" ein. © imago images 18/50 Netzer, Hoeneß und Müller schossen die Tore im Wembley und gerade Netzer überragte an diesem historischen Tag in London. 88 seiner 99 Aktionen waren Offensivaktionen, wie die Sporthochschule später analysierte. © imago images 19/50 Das Rückspiel in Berlin endete 0:0, im Halbfinale schlug Deutschland Belgien nach Doppelpack von Müller mit 2:1 und holte im Finale gegen die Sowjetunion durch einen 3:0-Sieg den ersten EM-Titel. © imago images 20/50 WM 1982, Zwischenrunde - Deutschland vs. England 0:0: Die Three Lions spielen eine bärenstarke Vorrunde (3 Siege), während die DFB-Elf nur unter skandalösen Umständen (Stichwort "Schande von Gijon") weiterkommt. © imago images 21/50 Vieles spricht also für England am 29. Juni im Madrider Estadio Santiago Bernabeu. Doch die Elf von Bundestrainer Jupp Derwall erkämpft sich ein 0:0, schlägt Spanien anschließend 2:1 und zieht somit ins WM-Halbfinale und später ins Finale ein. © imago images 22/50 Dass es so weit kam, lag aber auch an den Three Lions, die gegen bereits ausgeschiedene Spanier nicht über ein 0:0 hinauskamen und am Ende der WM ohne Niederlage ausschieden. Deutschland verlor das Finale gegen Italien deutlich. © imago images 23/50 WM 1990, - Halbfinale Deutschland vs. England 4:3 i.E.: Die Geburt eines Traumas. Das Halbfinale zwischen den Three Lions und der DFB-Elf im Stadio delle Alpi ist eher durchschnittlich, hat aber eine dramatische Krönung. © imago images 24/50 Andi Brehme bringt Deutschland per abgefälschtem Freistoß nach einer Stunde in Führung, die Lineker zehn Minuten vor dem Ende egalisiert. Zum dritten Mal geht ein K.o.-Spiel zwischen Deutschland und England in die Verlängerung. © imago images 25/50 Dort sieht Paul Gascoigne, zu diesem Zeitpunkt an der Schwelle zum Weltstar, die Gelbe Karte und bricht in Tränen aus, weil er damit für ein mögliches Endspiel gesperrt ist. Eine der Szenen des Turniers in Italien. © imago images 26/50 Dann Elfmeterschießen - und das Trauma einer ganzen Nation beginnt. Brehme, Matthäus, Riedle und Thon treffen, Pearce und Waddle nicht. Deutschland steht im Finale und holt sich in Rom gegen Argentinien den dritten WM-Titel. © imago images 27/50 EM 1996, Halbfinale - Deutschland vs. England 6:5 i. E.: Der Song "Three Lions" von Lightning Seeds gibt die Marschroute für England bei dieser Heim-EM vor. "30 Jahre des Schmerzes" sollten mit dem Gewinn des ersten Titels seit 1966 enden. © imago images 28/50 Doch stattdessen finden das sechs Jahre zuvor begonnene Trauma "Elfmeterschießen" seine Fortsetzung. Wieder Halbfinale, wieder gegen Deutschland und wieder reicht es nicht - obwohl Alan Shearer bereits nach drei Minuten zum 1:0 trifft. © imago images 29/50 Die Führung aber hält nur kurz: Stefan Kuntz, über dessen Namen in England aufgrund der Aussprache, die im Englischen das das weibliche Geschlechtsorgan bedeutet, gelacht wird, gleicht aus. © imago images 30/50 Eine der aufregendsten Verlängerungen der EM-Geschichte endet anschließend torlos, weil Kuntz das Golden Goal wegen Stürmerfouls aberkannt wird und Gascoigne jenes um Zentimeter verpasst. © imago images 31/50 Auch im Elfmeterschießen bleiben England und Deutschland auf Augenhöhe. Je fünf Schützen treffen, dann kommt Gareth Southgate - heutiger Nationaltrainer - und scheitert an Köpke. Andreas Möller trifft und bejubelt den Final-Einzug per "Gockel-Jubel". © getty 32/50 Im Endspiel gegen Tschechien schreibt Oliver Bierhoff mit Doppelpack und Golden Goal nach Einwechslung EM-Geschichte und schießt Deutschland zum dritten Titel. © getty 33/50 EM 2000, Vorrunde - England vs. Deutschland 1:0: "Geschrumpfte Giganten", titelte der Spiegel nach dem schwachen Vorrundenspiel beider Mannschaften - und dennoch wird es in der englischen Fußballgeschichte einen Ehrenplatz bekommen. © getty 34/50 Trainer Kevin Keegan nannte den 1:0-Sieg durch einen Treffer von Alan Shearer "das wichtigste Spiel meiner Karriere". England gewinnt erstmals gegen Deutschland bei einer EM oder WM seit dem Finale 1966. © getty 35/50 Doch sowohl für die Three Lions als auch für die DFB-Elf endet die Euro 2000 in einer Katatsrophe. England scheidet nach einer 2:3-Niederlage gegen Rumänien ebenso in der Vorrunde aus wie Deutschland - doch nicht so blamabel. © getty 36/50 Gerade in Deutschland wird das EM-Turnier zu einer Zäsur, einer Zeitenwende. Eine Meuterei gegen Bundestrainer Ribbeck geht schief, die Mannschaft ist in "jämmerlicher Verfassung" (Jens Jeremies) - und scheidet mit nur einem geschossenen Tor aus. © getty 37/50 Anschließend reifte die Erkenntnis beim DFB, vermehrt auf Fußball-Internate, Trainingssteuerung und Jugendförderung zu setzen. "Das bittere Aus in der Vorrunde bei der EM 2000 war der Schlüsselmoment", heißt es in einer DFB-Broschüre von 2011. © getty 38/50 WM 2010, Achtelfinale - Deutschland vs. England 4:1: Es hätte alles anders kommen können, wäre das System "Goal Control" drei Jahre früher und nicht erst 2013 eingeführt worden. Zumindest unken das die Engländer seit Jahren. © getty 39/50 Denn dann hätte Lampards Schuss aus 17 Metern das 2:2 bedeutet. Ein Hauch von Wembley wehte durch Bloemfontein, als der Ball zwar klar und deutlich die Linie im vollen Umfang überquerte, Schiedsrichter Larrionda aber nicht auf den Punkt zeigte. © getty 40/50 Der Ausgleich wäre jedoch auch reichlich unverdient gewesen. Die DFB-Elf zeigte herausragenden Fußball in einem Spiel, das Thomas Müller endgültig ins Rampenlicht rückte (2 Tore, 1 Vorlage). © getty 41/50 "Trauriges England wird von Deutschland ermüllert", titelte der Evening Standard und der Herald aus Südafrika schrieb: "Deutschlands Wunderkinder waren für Englands alte Männer einfach zu viel!" © getty 42/50 Und obwohl Deutschland auch Argentinien im Viertelfinale abschoss (4:0) und spielerisch wohl die beste Mannschaft des Turniers war, reichte es nicht für den ganz großen Wurf. Im Halbfinale war gegen Spanien Schluss. © getty 43/50 FAZIT: Von neun Spielen bei einer EM oder WM gewann England nur zwei gegen die deutsche Mannschaft. Gerade K.o.-Spiele liegen den Three Lions gegen die DFB-Elf nicht. Hier ist die Bilanz ein Sieg, ein Remis und fünf Niederlagen. © getty 44/50 Doch auch abseits der großen Turniere wurde das Duell der beiden Nationane zu einem absoluten Klassiker, der gerade Anfang der 2000er die ein oder andere Pikanterie produzierte. © getty 45/50 7. Oktober 2000: Das WM-Quali-Spiel zwischen Deutschland und England ist das letzte Spiel im altehrwürdigen Wembley vor Abriss und Neubau. Ausgerechnet Liverpool-Spieler Dietmar Hamann schlägt eine tiefe Wunde in den englischen Nationalstolz © imago images 46/50 Hamann trifft per Freistoß aus 30 Metern, das Spiel endet 1:0. "Das hat ihnen weh getan", sagte Hamann Jahre später. Der deutsche Spott über die englische Niederlage im letzten Spiel im eigenen Tempel kennt keine Grenzen. © imago images 47/50 Das für den Neubau beauftragte Architektenbüro will Fans über den Namen der zum neuen Wembley führende Brücke abstimmen lassen und erhält aus Deutschland zehntausende Mails, die für "Didi-Hamann-Bridge" votieren. © getty 48/50 1. September 2001: Die Engländer revanchieren sich und bescheren dem DFB eines der dunkelsten Kapitel seiner Geschichten. Mit 1:5 fegen Owen, Heskey, Gerrard und Co. im Olympiastadion in München über Deutschland hinweg. © getty 49/50 Es ist die höchste DFB-Pleite seit 70 Jahren, die das Team von Teamchef Rudi Völler die direkte WM-Qualifikation kostet. "Unsere größte Stunde. Owens Tore legen deutschen Stolz in Trümmer", schreibt der Sunday Express. © getty 50/50 22. August 2007: Es ist nur ein Freundschaftsspiel - jedoch eines mit brisanter Bedeutung. Es ist das erste Spiel im neuen Wembley und bei seinem DFB-Debüt trifft ein gewisser Christian Pander die Three Lions aus 25 Metern ins Herz. 2:1 für Deutschland.

Fehlende Abstimmung zieht sich wie ein roter Faden durch die Spiele

Es waren im Grunde recht simple Abstimmungs- und Konzentrationsprobleme, die bisher zu den Gegentoren führten. Wobei sich die fehlende Abstimmung im zentralen Mittelfeld unter den Spielern wie ein roter Faden durch die Spiele zieht. Sobald der zentrale der drei Angreifer defensiv mal nicht aufmerksam genug mit nach hinten arbeitet, sind die beiden Sechser im 5-2-3 gegen den Ball gefragt, sich sauber aufzuteilen. Das funktionierte aber oft genug zwischen Toni Kroos und Ilkay Gündogan nicht. Das wirkt im defensiven Umschalten immer mal wieder nicht abgestimmt, sondern eher improvisiert.

Deutschland hat in der Formation mit "nur" zwei zentralen Mittelfeldspielern keinen richtig absichernden Spieler auf dem Platz, der im Nachrücken und Zuordnen absolut verlässlich ist und auch das Gespür für das richtige Timing hat. Einen wie Joshua Kimmich. Will Löw das Beste aus seinem gewiss großen Potenzial im Mittelfeld herausholen, müsste er die Grundordnung verändern und im 4-3-3 spielen lassen.

Denn die Probleme sind nicht nur in der defensiven Absicherung erkennbar, sondern auch im Spiel mit dem Ball. Da hielten sich Kroos und Gündogan zu oft auf einer horizontalen Linie im Aufbau auf, verschenkten so quasi eine zusätzliche Aufbaulinie weiter vorne und am Ende war es in jeder Partie so, dass Gündogan im Schnitt zu tief positioniert war und damit zu weit weg vom gegnerischen Tor, als dass er seine im Klub gezeigten Fähigkeiten hätte einbringen können.

© getty Die durchschnittliche Spielerposition der DFB-Elf gegen Frankreich: Ilkay Gündogan (21) und Toni Kroos (8) agierten fast auf einer Linie.

DFB-Team: Die gefährliche Zone war bisher Sperrgebiet

Was wiederum dazu führt, dass die deutsche Mannschaft bisher mit Angriffen durch das Zentrum oder zumindest die Halbspuren wenig bis gar keine Torgefahr entwickeln konnte. Nur rund 27 Prozent aller deutschen Angriffe gingen bisher durch die Mitte, die gefährliche Zone zentral vor dem gegnerischen Strafraum ist quasi Sperrgebiet.

Das lag natürlich auch an der Spielweise der zum Teil sehr destruktiven Gegner, muss aber gerade gegen die Engländer, die mehr Platz für kleinteilige Kombinationen bieten dürften, deutlich besser werden. Das deutsche Spiel wir dann je näher am gegnerischen Tor und je mehr auf die Spielmitte konzentriert immer bewegungsloser. Sobald der Gegner das Spielfeld also auf ein kleines Format zusammenschrumpft, findet Deutschland keine Lösungen mehr. Dabei war das im Ballbesitz- und Positionsspiel mal eine deutsche Spezialdisziplin.