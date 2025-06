Er sollte Priester werden und ist jetzt die "zweitbeste Option" der NBA: Darum ist "MVP" Pascal Siakam der X-Faktor der Indiana Pacers in den Finals

Die Karriere von Pascal Siakam nahm einen ungewohnten Verlauf. Nun lässt der Kameruner die Pacers in der NBA vom ersten Titel träumen.

Erstmals seit 25 Jahren stehen die Indiana Pacers in den NBA-Finals. Gegen die Oklahoma City Thunder sind die Pacers krasser Außenseiter, doch sie haben mit Pascal Siakam einen Mann in ihren Reihen, der sich mit ungewöhnlichen Geschichten bestens auskennt. Still und heimlich wurde er zum wichtigsten Mann im Team von Rick Carlisle und lässt Indy vom ersten Meistertitel in der Geschichte träumen.