Für Deutschland steht heute bei der Europameisterschaft das letzten Gruppenspiel gegen Ungarn auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Bleiben oder gehen? Für Deutschland geht es am heutigen Mittwoch, 23. Juni, im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn um die Qualifikation für das Achtelfinale. Dieses wichtige Spiel beginnt um 21 Uhr in der Fußball Arena München.

Nach der Auftaktpleite gegen Frankreich brachte sich das DFB-Team mit dem Sieg gegen Portugal in eine gute Ausgangsposition. Gegen Ungarn reicht bereits ein Unentschieden, um den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.

Den Gegner sollte Bundestrainer Joachim Löw aber keineswegs unterschätzen. Wie stark die Ungarn sind, stellten sie beim Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich unter Beweis.

In den folgenden Abschnitten gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Ungarn heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

In Deutschland werden die EM-Spiele von drei Anbietern live im TV und im Livestream übertragen. MagentaTV hat sich die Rechte an allen 51 Spielen gesichert, das Fernseh-Angebot der Telekom ist aber kostenpflichtig - für Telekom-Kunden und Nicht-Telekom-Kunden gleichermaßen.

Kostenlos gibt es dagegen 41 EM-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD und ZDF. Es versteht sich von selbst, dass die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Spiele des DFB-Teams live zeigen - kostenlos.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Ungarn heute live im Free-TV sehen

Deutschland gegen Frankreich lief im ZDF, Deutschland gegen Portugal im Ersten, und heute ist wieder das ZDF mit der Übertragung im Free-TV an der Reihe. Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung aus dem Studio in Mainz. In diesem begrüßen Moderator Jochen Breyer und die beiden Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker mit Gabor Kiraly, einem Gast, der sicher viel zum heutigen Gegner Deutschlands sagen kann.

Aus München melden sich dann Kommentator Oliver Schmidt und Co-Kommentator Sandro Wagner.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Ungarn heute im kostenlosen Livestream sehen

Das ZDF zeigt Deutschland gegen Ungarn auch in einem kostenlosen Livestream.

Fürs Smartphone (iOS und Android) sowie für diverse Tablets und Smart-TVs benötigt Ihr die App "ZDFmediathek & Live TV". Diese könnt Ihr im App Store und im Play Store kostenlos downloaden.

EM 2021: Tabelle Gruppe F

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 2 1 1 0 2:1 +1 4 2. Deutschland 2 1 0 1 4:3 +1 3 3. Portugal 2 1 0 1 5:4 +1 3 4. Ungarn 2 0 1 1 1:4 -3 1

EM 2021, Übertragung: Deutschland vs. Ungarn heute im Liveticker verfolgen

Eine weitere kostenlose Alternative, Deutschland gegen Ungarn zu verfolgen ist der Liveticker von SPOX. Chancen, Tore, Rote Karten - wir halten Euch im Minutentakt auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland vs. Ungarn.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Ungarn - Highlights bei DAZN

Die Höhepunkte des Spiels stehen eine Stunde nach dem Abpfiff bei DAZN bereit zur Ansicht. Für den Streamingdienst müsst Ihr aber bezahlen - mit einer Ausnahme: Den ersten Monat gibt es für Neukunden kostenlos zum Testen.

EM 2021 - Gruppe F: Der Spielplan