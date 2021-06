Heute Abend ist es endlich soweit! Deutschland greift in seinem ersten Gruppenspiel gegen Frankreich in die Europameisterschaft ein. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Am vergangenen Freitag hat die Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei begonnen, aus deutscher Sicht geht sie am heutigen Dienstag, 15. Juni, erst so richtig los.

Am Abend bestreitet das DFB-Team sein erstes Spiel in der Gruppe F. Mit Frankreich wartet gleich der wohl stärkste Gruppengegner auf die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Das Spiel wird um 21 Uhr in der Fußball Arena München angepfiffen.

In den folgenden Abschnitten gibt es alle Infos zur Übertragung des EM-Auftakts des deutschen Nationalteams live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Frankreich heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Neben MagentaTV dürfen auch die öffentlich-rechtlichen Sender 41 der 51 Partien bei der EM zeigen. Darunter sind auch die Länderspiele des DFB-Teams.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Frankreich heute live im Free-TV sehen

Das EM-Spiel zwischen Deutschland wird heute live im Free-TV vom ZDF übertragen. Das ZDF zeigt gemeinsam mit der ARD 41 der insgesamt 51 EM-Spiele live im TV - klar ist, dass alle Spiele mit deutscher Beteiligung im fei-empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden.

Die Übertragung des ZDF beginnt heute um 20 Uhr. Die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und den beiden ZDF-EM-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker kommt aus dem Studio in Mainz. Dort steht auch Peter Hyballa für Analysen vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeit bereit. Kommentator des Spiels ist Bela Rethy. Ihm zur Seite steht Sandro Wagner als Co-Kommentator.

© getty Das EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich findet heute in der Fußball Arena München statt.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Frankreich heute im kostenlosen Livestream sehen

Parallel zur Übertragung im Team bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream an. Auf diesem können sich alle, die am heutigen Abend nicht zuhause ist oder keinen Fernseher zur Hand haben, das Spiel live ansehen.

Zu sehen ist der Stream im auch über die App ZDFmediathek. Diese gibt es sowohl fürs Smartphone (iOS und Android) sowie für diverse Tablets und Smart-TVs. Die App steht kostenlos im App Store und im Play Store zum Download bereit.

EM 2021, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute im Liveticker verfolgen

Ebenfalls kostenlos ist der Liveticker von SPOX zur EM-Partie zwischen Deutschland und Frankreich. In diesem werdet Ihr im Minutentakt ausführlich über alles unterrichtet. Schaut rein!

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Frankreich.

Deutschland, Übertragung: Länderspiel vs. Frankreich - Highlights bei DAZN

