Manuel Neuer, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hat in den ersten beiden EM-Vorrundenpartien gegen Frankreich und Portugal eine Regenbogenbinde getragen, was zu einer UEFA-Untersuchung führte. Hier erfahrt Ihr, warum der Torhüter beim Turnier eine regenbogenfarbige Kapitänsbinde trägt.

Manuel Neuer führt nach der Europameisterschaft 2016 und der Weltmeisterschaft 2018 bei der EM 2021 nun zum dritten Mal die deutsche Nationalmannschaft bei einem Großereignis als Kapitän an.

Bekanntermaßen wird der Kapitän einer Mannschaft durch eine Binde auf dem Oberarm gekennzeichnet. Diese ist bei Neuer bereits seit dem EM-Testspiel am 7. Juni gegen Lettland in Regenbogenfarben gehalten. Warum trägt der Welttorhüter eine Regenbogenbinde?

Deutschland: Darum trägt Kapitän Manuel Neuer eine Regenbogenbinde

Der Grund: Der Monat Juni ist der sogenannte "Pride Month", "um sich für mehr Vielfalt stark zu machen. Auch in diesem Jahr beteiligt sich der DFB mit verschiedenen Aktionen", sagte DFB-Pressesprecher Jens Grittner und fügte hinzu: "Als Zeichen und klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: wir sind bunt!" Die Regenbogenfarben auf Neuers Binde repräsentieren dabei Solidarität mit der LGBTI-Community.

Auch im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn (21 Uhr im LIVETICKER) wird Manuel Neuer mit der Regenbogenbinde auflaufen. Und das obwohl diese einige Kontroversen mit sich brachte.

Deutschland: Konflikt mit UEFA wegen Regenbogenbinde

Die UEFA hatte nach dem Spiel der Deutschen gegen Portugal gegen Neuer und das DFB-Team wegen der Binde eine Ermittlung eingeleitet. Der Grund: Die UEFA sah die Binde zunächst als politisches Zeichen, was laut ihren Statuten verboten ist.

Am selben Tag wurden die Ermittlungen jedoch schon wieder eingestellt. "In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit als 'good cause' bewertet", teilte der DFB via Twitter mit.

Deutschland: UEFA verbietet Regenbogen-Beleuchtung in München

Das DFB-Team kämpft am heutigen Mittwoch, den 23. Juni, gegen Ungarn um den Einzug ins Achtelfinale. Wie bereits die beiden Gruppenspiele davor wird auch das dritte in der Allianz Arena in München ausgetragen.

Geplant war, dass die Münchner Arena als Zeichen gegen die homo- und transphobe Gesetzgebung der ungarischen Regierung in Regenbogenfarben aufleuchtet. Die UEFA hat diese Idee jedoch abgelehnt, was von vielen kritisiert wurde.

Als Reaktion darauf werden nun zahlreiche andere deutsche Stadien Farbe bekennen und in Regenbogenfarben leuchten. Bei dieser Aktion mit dabei sind unter anderem die Vereine aus Frankfurt, Köln, Berlin, Wolfsburg, Augsburg, Karlsruhe und Mainz.

