EM 2020: München bleibt trotz Verlegung 2021 EM-Spielort

Die Fans der deutschen Nationalmannschaft dürfen sich auch 2021 auf EM-Heimspiele in München freuen. Der Münchner Stadtrat stimmte am Mittwoch einer Beschlussvorlage des Sportreferats zu, auch nach der Verlegung der EURO um zwölf Monate an den insgesamt vier Begegnungen in der Allianz Arena festzuhalten.

Die DFB-Auswahl soll bei dem Turnier (11. Juni bis 11. Juli 2021) ihre Gruppenspiele gegen Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und einen Play-off-Sieger in der bayerischen Landeshauptstadt austragen. Außerdem wird in München ein Viertelfinale gespielt. Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Fans, die ihre Tickets zurückgeben möchten, können dies aber tun.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) begrüßte die Entscheidung. "Die EM bringt viele positive Impulse für unsere Stadt und die Stadtgesellschaft mit sich. Gerade jetzt brauchen wir den Ausblick auf solche Veranstaltungen", sagte er.

"Das war gewiss keine einfache Entscheidung", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch, "deshalb war es wichtig und richtig, sich auch die Zeit zu nehmen, die es braucht, um zu einem fundierten Votum zu gelangen." Der Bayerische Fußballverband, dem Koch vorsitzt, sei München "sehr dankbar, dass sie auch bei der EURO 2021 mit dabei sein wird. München ist eine weltoffene Stadt und hat sich mehrfach als perfekter Gastgeber bewiesen."

EM 2021: Für diese Spieler ist die EM-Verschiebung eine Chance oder das Ende © getty 1/21 Aufgrund der Corona-Krise ist die Europameisterschaft auf 2021 verschoben worden – des einen Glück, des anderen Leid. Denn für einige Spieler bietet die Verschiebung eine neue Chance, für andere Akteure könnte sie ein großer Nachteil sein. Ein Überblick. © getty 2/21 BELGIEN: Mit ihrer "Goldenen Generation" gehörte man zu den absoluten Favoriten auf den Turniergewinn, doch in der Abwehr könnte es Probleme geben. Kompany, Vertonghen und Vermaelen steuern bereits auf das Karriereende zu. © getty 3/21 DÄNEMARK: Auch die Dänen haben mit dem Alter zu kämpfen. Lasse Schöne, Simon Kjaer, Kasper Schmeichel und Daniel Wass könnten ihr Zenit 2021 allesamt überschritten haben. Die Talente Robert Skov und Kasper Dolberg sind die Ausnahmen im Team. © getty 4/21 FINNLAND: Die Finnen müssen auf die erste EM-Teilnahme der Geschichte ein weiteres Jahr warten. Ein Nachteil, wenn man bedenkt, dass einige Leistungsträger (Sparv, Toivio, Arajuuri, Raitala) 2021 bereits weit über 30 sind. © getty 5/21 KROATIEN: Die Hoffnungen auf einen Titel sind für den Vize-Weltmeister nicht gestiegen. Luka Modric wird 2021 fast 36 Jahre alt sein und Ivan Rakitic, Dejan Lovren sowie Ivan Perisic sind ebenfalls im gehobenen Alter. © getty 6/21 NIEDERLANDE: Die Oranje ist mit einem blauen Auge davongekommen. Die von Knieverletzungen geplagten Offensiv-Hoffnungen Memphis Depay und Donyell Malen haben jede Menge Zeit, wieder in Form zu kommen. © getty 7/21 UKRAINE: Trainer Andrii Shevchenko hat nach den guten Leistungen in der Qualifikation ein zusätzliches Jahr Zeit, um sein Team auf die Gegner Österreich und Niederlande vorzubereiten. Die Leistungsträger haben bisher nichts zu befürchten. © imago images 8/21 ÖSTERREICH: Thomas Goiginger kann mit der Entscheidung sicherlich gut leben. Noch am 12. März hatte er sich gegen Manchester United das Kreuzbandriss gerissen. Der Flügelspieler kann sich nach seinem Debüt Ende 2019 wieder Hoffnungen machen. © getty 9/21 POLEN: Ob Robert Lewandowski nach seiner Schienbeinverletzung unmittelbar zu seiner überragenden Form zurückfinden wird, ist kein Thema mehr. Mit derzeit 31 Jahren könnte es 2021 sein letztes großes Turnier im polnischen Trikot sein. © getty 10/21 PORTUGAL: Er ist unangefochten, doch auch ein Cristiano Ronaldo wird nicht jünger. Im Februar 2021 wird CR7 bereits 36. Trotz seiner Einstellung ist es unwahrscheinlich, dass er nicht an Spritzigkeit verliert. © getty 11/21 RUSSLAND: Yuri Zhirkov wurde nach seinem Rücktritt 2018 zurückberufen und hatte gute Chancen auf eine Nominierung. Doch mit 36 Jahren können sich diese im nächsten Jahr gravierend verschlechtern. Auch Top-Stürmer Arttem Dzyuba (31) muss bangen. © getty 12/21 TSCHECHIEN: Die Tschechen haben ein weiteres Jahr, um sich auf die Gruppen-Brocken England und Kroatien vorzubereiten. Vorteil: Das Team besteht vorwiegend aus Spielern in den späten Zwanzigern. Nur Ondrej Kudela (32) läuft die Zeit davon. © getty 13/21 TÜRKEI: Mit Merih Demiral, Cenk Tosun, Ozan Kabak und Yusuf Yazici drohten gleich vier Leistungsträger der Türken auszufallen. Emre Belözoglu und Burak Yilmaz könnte die Chance auf einen letzten großen Auftritt aber verwehrt bleiben. © getty 14/21 WALES: Die gewonnene Zeit schadet nicht. Der Halbfinalist von 2016 kann auf seine Starspieler Gareth Bale und Aaron Ramsey bauen. Mit Daniel James (Manchester United) und Ethan Ampadu (RB Leipzig) haben die Dragons zudem Perspektivspieler in den Reihen. © getty 15/21 SCHWEDEN: Grundsätzlich hat die Verschiebung für die relativ junge Mannschaft kaum Folgen. Nur für Schweden-Legende Andreas Granqvist, der zu Turnierbeginn 36 Jahre alt wäre, wird es knapp. Er könnte aus dem Kader fliegen. © getty 16/21 SCHWEIZ: Die Nati besteht hauptsächlich aus jungen, talentierten Spielern und kann wohl aus dem Vollen schöpfen. Der 36-jährige Stephan Lichtsteiner, für den die EM 2020 das letzte große Turnier werden sollte, könnte in die Röhre schauen. © getty 17/21 ENGLAND: Glück gehabt! Die Three Lions hatten um die verletzten Harry Kane und Marcus Rashford gebangt. Jamie Vardy, der 2018 zurückgetreten war, bot sogar seine Hilfe an. Zudem profitieren die Talente Mason Greenwood und Tammy Abraham. © getty 18/21 ITALIEN: Mega-Talent Nicolo Zaniolo kann sich von seinem Kreuzbandriss erholen. Doch in der Verteidigung könnte es Probleme geben - Giorgio Chiellini (35 Jahre) und Leonardo Bonucci (32) gehören bereits zu den alten Eisen. © getty 19/21 FRANKREICH: Der Weltmeister hat hauptsächlich Spieler im besten Fußball-Alter. Für die Routiniers Olivier Giroud und Blaise Matuidi könnte es eng werden. Der erneut schwerverletzte Ousmane Dembele hat hingegen wieder beste Karten auf eine Teilnahme. © getty 20/21 SPANIEN: Die Uhr tickt nicht gerade für Sergio Ramos (33 Jahre), Sergio Busquets (31), Santi Cazorla (35), Jordi Alba (30) und Cezar Azpilicueta (30). Einige Talente von La Furia Roja benötigen hingegen Zeit, darunter auch Marco Asensio (Kreuzbandriss). © getty 21/21 DEUTSCHLAND: Mit Niklas Süle und Leroy Sane wären zwei langzeitverletzte Stammkräfte (beide Kreuzbandriss) wieder eine echte Option für Löw. Manuel Neuer hingegen wird 2021 bereits 34 Jahre alt. Die Chance für Marc-Andre ter Stegen?

EM 2021: Neue Zusage von allen Ausrichter-Städten erforderlich

Dass die EM wie für dieses Jahr vorgesehen auch 2021 in denselben zwölf Städten stattfinden wird, ist keinesfalls ausgemacht. "Von allen Städten muss jetzt erst mal die erneute Zusage kommen, dass sie weiter Spielort sein wollen. Anderenfalls müsste man etwas ändern", sagte der deutsche EM-Botschafter Philipp Lahm zuletzt: "Auch die Betreiber der Stadien müssen weiter dabei sein." Das ist in München der Fall.

Die UEFA hatte mitgeteilt, an allen zwölf Städten um Final-Ort London festhalten zu wollen. In der britischen Metropole sind auch die Halbfinals des wegen der Coronakrise verschobenen Turniers geplant. Die Endrunde wird trotz der Verlegung, die die UEFA laut Präsident Aleksander Ceferin "Hunderte Millionen Euro" kostet, auch 2021 unter "EURO 2020" firmieren.