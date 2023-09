Die UEFA hat die Ticketpreise für die kommende Europameisterschaft 2024 in Deutschland veröffentlicht. Doch was kosten die Karten für ein Spiel bei der anstehenden EM? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im kommenden Jahr startet die Europameisterschaft in Deutschland. Der Kartenverkauf für die Spiele steht nun vor der Tür. Ab dem 3. Oktober können sich Fans für Karten auf dem Onlineportal der UEFA bewerben. Die erste Vorverkaufsphase für die EM-Tickets ist bis zum 26. Oktober geöffnet.

Fans werden im Anschluss weitere Chancen haben, sich bei der UEFA um Tickets zu bemühen. Insgesamt 2,7 Millionen Eintrittskarten werden bei der Europameisterschaft bereitgestellt. 1,2 Millionen Ticktes landen dabei im freien Verkauf über das Onlineportal der UEFA. Die restlichen Karten gehen an die Nationalverbände, die "UEFA Family" sowie Sponsoren.

EM 2024, Tickets und Preise: Was kosten die Karten für ein Spiel bei der Europameisterschaft in Deutschland?

Wie schon in der Vergangenheit, hat die UEFA für die EM 2024 die Tickets in verschiedene Preiskategorien eingeteilt. Fans haben beim Vorverkauf die Möglichkeit, sich für Barrierefreie Ticktes, Karten der Kategorie Fans Fist sowie Karten der Kategorien 1 bis 3 zu bewerben. Die günstigsten Karten der Fans-First-Kategorie kosten zwischen 30 Euro und 95 Euro. Für Karten der Kategorie 1 müsst Ihr dagegen zwischen 200 Euro und 1000 Euro hinblättern. Wie schon in der Vergangenheit üblich, ziehen die Ticketpreise in den K.o.-Runden an.

Fans First : Sitzplätze befinden sich hinter den Toren

: Sitzplätze befinden sich hinter den Toren Kategorie 3 : Sitzplätze befinden sich in den Eckbereichen sowie hinter den Toren

: Sitzplätze befinden sich in den Eckbereichen sowie hinter den Toren Kategorie 2 : Sitzplätze befinden sich in den Eckbereichen, hinter den Toren sowie auf der Haupttribüne und Gegengerade, oberhalb der Plätze der Kategorie 1

: Sitzplätze befinden sich in den Eckbereichen, hinter den Toren sowie auf der Haupttribüne und Gegengerade, oberhalb der Plätze der Kategorie 1 Kategorie 1 : Sitzplätze befinden sich auf der Haupttribüne und Gegengerade sowie in den unteren Reihen der Eckbereiche

: Sitzplätze befinden sich auf der Haupttribüne und Gegengerade sowie in den unteren Reihen der Eckbereiche Barrierefreie Tickets: Selber Preis wie Fans-First-Tickets, unabhängig vom Platz im Stadion

Beim Onlineportal der UEFA können sich Fans für maximal vier Eintrittskarten bewerben. Per Losverfahren werden nach der Vorverkaufsphase die Ticktes vergeben. Da die Auslosung der EM-Gruppenphase erst im Dezember stattfindet, erwerben Fans in der ersten Vorverkaufsphase Tickets für Spiele, die noch nicht terminiert sind. Genaue Stadienpläne mit den einzelnen Preiskategorien wird die UEFA jedoch schon mit dem Start der Bewerbungsphase im Oktober veröffentlichen.

Wer die erste Vorverkaufsphase im Oktober verpasst, hat weitere Möglichkeiten sich für EM-Tickets zu bemühen. So wird die UEFA beispielsweise in einer späteren Verkaufsphase Prime Seats der Kategorie 1 anbieten, die zwischen 400 Euro und 2000 Euro pro Karte kosten werden.

EM 2024: Die Ticketpreise im Überblick

Gruppenphase Auftaktspiel Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Fans First 30 50 50 60 80 95 Kat. 3 60 195 85 100 195 300 Kat. 2 150 400 175 200 400 600 Kat. 1 200 600 250 300 600 1000

EM 2024, Tickets und Preise: Keine Stehplätze bei der Europameisterschaft in Deutschland

Stehplätze wird es bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland nicht geben. Das gab die UEFA im September nach einer Prüfung bekannt. In Deutschland ist es üblich, dass bei Bundesligaspielen Stehplatzkarten angeboten werden. Die UEFA entschied sich letztendlich dagegen, auch bei der EM-Stehplatzkarten anzubieten, da die Polizei aus "Gründen der öffentlichen Sicherheit strikt dagegen" war und die Stehplatzkarten in den Stadien nicht fair auf die Fanlager der Teams hätten verteilt werden können.

© getty Das Olympiastadion in Berlin erstrahlt in den Farben der EURO 2024 und wird der Austragungsort für das Finale der EM in Deutschland.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußerste sein Bedauern über die Entscheidung der UEFA. "Wir machen in Deutschland sehr gute Erfahrungen mit Stehplätzen und ich hätte mich gefreut, wenn dieses Angebot für Fans auch bei der EURO 2024 möglich gewesen wäre", erklärte Neuendorf in einem Statement.

