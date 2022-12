Eine Europameisterschaft im eigenen Land? Die EM 2024 findet in Deutschland statt. Nach der bitteren WM 2022 in Katar dürfte die Vorfreude groß sein, sich Tickets für ein oder mehrere Spiele zu kaufen. Doch: Wie komme ich an Tickets für die Europameisterschaft in Deutschland? Das erfahrt Ihr hier.

Die letzten beiden WM-Turniere waren bitter für Deutschland. In Russland und Katar musste die deutsche Nationalmannschaft bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten. Bei Europameisterschaften läuft es bisher noch ordentlich und bei der letzten EM konnte zumindest das Achtelfinale erreicht werden.

Die Fans der deutschen Nationalmannschaft hoffen kollektiv auf eine Veränderung und auf ein besseres Turnier bei der EM 2024 in Deutschland. Seit dem Sommermärchen bei der WM 2006 fand kein großes Turnier mehr auf deutschem Boden statt. Zu hoffen bleibt, dass die EM 2024 eine ähnlich große Euphoriewelle schlägt.

Die Begeisterung wird voraussichtlich deutlich größer sein als bei der WM 2022 in Katar. Neben den vielen Menschenrechtsproblematiken im Wüstenstaat, waren auch der Zeitpunkt im Winter und die enorme Entfernung ein Hindernis für ein deutsches Wintermärchen.

Durch die Europameisterschaft in Deutschland wird es vielen deutschen Fans und solchen aus den europäischen Nachbarländern möglich sein, die Spiele live im Stadion erleben zu können. Wie Ihr an Tickets für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland kommt, erfahrt Ihr im Folgenden.

EM 2024: Wie komme ich an Tickets für die Europameisterschaft in Deutschland?

Für die Europameisterschaft in Deutschland gibt es bisher noch keine Karten zu kaufen. Der Vorverkauf wird voraussichtlich erst rund ein Jahr vor Beginn des Turniers starten. Das heißt für Euch: Ab ungefähr Juni 2023 können die Tickets erworben werden. Zudem werden die Karten wahrscheinlich in verschiedenen Vorverkaufsphasen bereitgestellt.

Der Verkauf der Tickets läuft üblicherweise nur über die offizielle Homepage der UEFA. Um an die Tickets zu kommen, aktualisiert und habt die Website EURO2024.com im Blick. Dort werden voraussichtlich die ersten verfügbaren Tickets angeboten.

Sollte der Ansturm auf die Karten riesig sein, wird wahrscheinlich nach dem Prinzip "First Come, First Serve" gehandelt, aber auch eine Bewerbungsphase auf die Tickets ist nicht auszuschließen. Wenn Ihr auf den offiziellen Webseiten kein Glück hattet, ist es noch möglich, die Tickets zu einem späteren Zeitpunkt über die üblichen Ticketportale oder Reisebüros zu kaufen.

EM 2024: Wie viel muss ich für ein Ticket für die Europameisterschaft in Deutschland bezahlen?

Das Wichtigste ist natürlich für den Kauf von Karten zunächst den Preis zu kalkulieren. Leider ist auch hier von offizieller Seite noch nichts bekanntgegeben worden. Somit bleibt uns nur die Möglichkeit über die Preise zu mutmaßen und zu schauen, wie teuer sie bei der letzten EM 2020 waren.

© getty Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Célia Sasic präsentieren den EM-Pokal im Olympiastadion in Berlin.

Damals kostete ein Ticket für ein Gruppenspiel in München zwischen 50 und 185 Euro. Spiele in Budapest waren beispielsweise deutlich günstiger und gingen für 30 bis 125 Euro weg. Für die Finalrunden sind die Kartenpreise natürlich teurer. Im Vorverkauf ist es ausschließlich der UEFA erlaubt, Tickets zu verkaufen.

Es könnte sein, dass die Tickets für die EM 2024 in Deutschland teurer werden als bei der letzten EM 2020. So dürfte wohl je nach Gruppenspiel und Sitzplatz im Stadion der Preis für ein Ticket zwischen 50 und 200 geschätzt werden. Die K.-o.-Phase und das Finale werden bestimmt deutlich teurer.

© getty Enttäuscht reist die deutsche Nationalmannschaft aus Katar nach der Gruppenphase ab. Bei der EM 2024 in Deutschland wollen sie es wiedergutmachen.

EM 2024. Für welche Stadien kann ich mir Tickets für die Europameisterschaft in Deutschland kaufen?

Die Europameisterschaft 2024 wird in zehn Stadien ausgetragen. Für diese Orte könnt Ihr Euch Tickets kaufen:

Red Bull Arena - Leipzig (47.069 Plätze)

(47.069 Plätze) Rheinenergiestadion - Köln (50.000 Plätze)

(50.000 Plätze) Deutsche Bank Park - Frankfurt am Main (51.500 Plätze)

(51.500 Plätze) Merkur-Spiel-Arena - Düsseldorf (54.600 Plätze)

(54.600 Plätze) Volksparkstadion - Hamburg (57.000 Plätze)

(57.000 Plätze) Mercedes-Benz-Arena - Stuttgart (60.449 Plätze)

(60.449 Plätze) Veltins-Arena - Gelsenkirchen (62.271 Plätze)

(62.271 Plätze) Olympiastadion - Berlin (74.475 Plätze)

(74.475 Plätze) Allianz-Arena - München (75.021 Plätze)

(75.021 Plätze) Signal-Iduna-Park - Dortmund (81.365 Plätze)

EM 2024: Wie komme ich an Tickets für die Europameisterschaft in Deutschland? - Wichtigsten Termine