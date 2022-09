Auslosung der EM-Qualifikation: Datum, Lostöpfe, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Deutschland ist zwar als Gastgeber automatisch für die Europameisterschaft 2024 qualifiziert, dennoch versprechen die Qualispiele für das Turnier eine Menge Spannung. Alle Infos zum Datum der Quali, zu den Lostöpfen, zum Modus und zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Für deutsche Fans ist vor der Qualifikation schon Eines klar: Sie werden ihr Team auf jeden Fall beim europäischen Nationenturnier 2024 verfolgen können, Deutschland ist nämlich als Gastgeber des Wettbewerbs sicher dabei. In diesem steigen in zehn Stadien von Hamburg bis München die insgesamt 51 Spiele der Endrunde, um den Nachfolger von Italien als Europameister auszuspielen. Für den endgültigen Hype im Vorfeld des Turniers fehlt also eigentlich nur noch die Auslosung der Quali-Gruppen. Alle Infos dazu bekommt Ihr hier bei SPOX.

Auslosung der EM-Qualifikation: Datum, Lostöpfe, Modus

Soviel ist gesagt: Es dauert nicht mehr lange, bis klar ist, welche Teams sich auf dem Weg zur EM in Deutschland miteinander messen müssen. Am 9. Oktober geht in der Festhalle in Frankfurt die Auslosung der Gruppen über die Bühne. Ein wenig länger müssen sich alle Fußballfreunde noch gedulden, wenn es um den tatsächlichen Auftakt der Spiele geht. Die gesamte Qualifikation in nämlich für den Zeitraum von 23. März bis 21. November 2023 geplant.

Während der zeitliche Rahmen ziemlich klar und einleuchtend ist, wird es bei der Zusammensetzung der Lostöpfe ob einiger Besonderheiten etwas komplizierter. Insgesamt werden 53 Mannschaften in den Kugeln vertreten sein - Deutschland ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, während Russland schon jetzt für die EM 2024 ausgeschlossen wurde -, die in insgesamt zehn Gruppen (sechs Fünfer- und vier Sechsergruppen) gelost werden können. Die Position der Teams ist dabei auch vom Abschneiden in der Nations League 2022/23 abhängig. Was erst einmal sehr theoretisch klingt, wird an einem Beispiel schnell klarer: Die Gruppensieger der vier stärksten Nations League-Gruppen A werden definitiv jeweils in eine der Fünfergruppen gelost und spielen an den Quali-Spieltagen Drei und Vier die Endrunde der Nations League aus.

Zudem können sich die Gewinner der Nations League-Gruppen in einem Playoff-Turnier im Frühjahr 2024 separat für die Europameisterschaft qualifizieren, sofern ihnen das noch nicht über ihre jeweilige Qualigruppe gelungen ist. Im Falle einer bereits erfolgten Qualifikation durch die berechtigten Nationen rücken die nächstbesten Nations League-Teams in das Playoff-Turnier auf und haben ihrerseits die Chance, sich noch einen der begehrten 24 Plätze für die Endrunde in Deutschland zu sichern.

Zu der ohnehin schon recht komplexen Struktur der Auslosung und der Austragung der EM-Quali kommen noch etliche weitere Besonderheiten für die Ziehung am 9. Oktober. Dabei dürfen folgende Nationen in der Qualifikation gar nicht oder nur begrenzt aufeinandertreffen:

Armenien und Aserbaidschan

Belarus und die Ukraine

Gibraltar und Spanien

Kosovo und Bosnien & Herzegowina bzw. Serbien (kein Duell möglich, alle politische Gründe)

Belarus, Estland, Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen und Norwegen (max. zwei Nationen in einer Gruppe, klimatische Gründe)

Aserbaidschan mit Gibraltar, Island oder Portugal

Island mit Armenien, Georgien, Israel oder Zypern

Kasachstan mit Andorra, England, Färöer, Frankreich, Gibraltar, Irland, Island, Malta, Nordirland, Portugal, Schottland, Spanien oder Wales (nur maximal ein Paar innerhalb der Listen, alle geografische Gründe)

Auslosung der EM-Qualifikation: Übertragung in TV und Livestream

Obwohl die Auslosung bereits in knapp zwei Wochen stattfindet, ist die TV-rechtliche Situation in Deutschland bisher noch nicht geklärt. Auch wenn sich das mit Sicherheit in wenigen Tagen ändern dürfte, gibt es diesbezüglich bisher keine gesicherten Infos. Anders sieht das beispielsweise in Österreich aus: Dort ist immerhin schon klar, dass ServusTV zumindest mitverantwortlich für die Übertragung sein wird.

Das bedeutet logischerweise auch, dass zurzeit noch keine Angebote im Livestream bekannt sind. Ihr müsst da also weiter auf der Hut bleiben und die News in den nächsten Tagen verfolgen, um mehr zu erfahren.

© getty Die DFB-Botschafter Philipp Lahm und Celia Sasic präsentieren den EM-Pokal im Olympiastadion in Berlin.

Auslosung der EM-Qualifikation: Die Termine bis zur EM 2024 in Deutschland

Zeitraum Termine 9. Oktober 2022 Auslosung EM-Qualifikationsgruppen in Frankfurt 23.-28. März 2023 Quali-Spieltage 1 & 2 14.-20. Juni 2023 Quali-Spieltage 3 & 4 (nur für die Sechsergruppen, parallel: Endrunde UEFA Nations League) 7.-12. September 2023 Quali-Spieltage 5 & 6 12.-17. Oktober 2023 Quali-Spieltage 7 & 8 16.-21. November 2023 Quali-Spieltage 9 & 10 21.-26. März 2024 Playoff-Turnier um weitere drei Startplätze bei der EM 2024 14. Juni 2024, 21.00 Uhr EM-Eröffnungsspiel in München (mit deutscher Beteiligung)

Auslosung der EM-Qualifikation: Alle Stadien der EM 2024 in Deutschland