EM 2024, Spielplan: Orte, Stadien, Termine, Zeitraum

Der Spielplan zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht grob fest. Wo wird wann gespielt? Hier gibt es die wichtigsten Eckdaten.

EM 2024, Spielplan: Termine, Zeitraum

Vom 21. November bis zum 18. Dezember findet dieses Jahr mal wieder eine Weltmeisterschaft - diesmal in Katar. Und was kommt danach? 2024 bekommt Deutschland die Ehre, erstmals seit 18 Jahren wieder ein Turnier auszurichten. 2006 war es bekanntermaßen die WM, in zwei Jahren wird es eine Europameisterschaft sein. Berlin setzte sich im Kampf als Finalstätte übrigens gegen München durch.

Seitens des Exekutivkomitees des europäischen Fußballverbands UEFA sind inzwischen wichtige Eckdaten zu der EM 2024 bekanntgegeben worden. Das Turnier wird vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 bestritten, nehmen 24 Nationalmannschaft daran teil und absolvieren insgesamt 51 Partien.

EM 2024, Spielplan: Orte, Stadien

Das Eröffnungsspiel findet am 14. Juni in der Münchner Allianz Arena statt, das Finale exakt einen Monat später am 14. Juli im Berliner Olympiastadion. Beides so wie 2006. Neben München und Berlin dürfen sich acht weitere - also insgesamt zehn - Städte darüber freuen, Gastgeber von EM-Spielen zu sein.

© getty Das Finale der EM 2024 steigt im Berliner Olympiastadion.

Die Spielorte sind: Berlin (Olympiastadion), München (Allianz Arena), Hamburg (Volksparkstadion), Leipzig (Red Bull Arena), Dortmund (Signal Iduna Park), Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), Gelsenkirchen (Veltins-Arena), Köln (Rhein-Energie-Stadion), Frankfurt (Deutsche Bank Park) und Stuttgart (Mercedes-Benz Arena).

Ausgewählt wurden die Städte und Stadien nicht irgendwie. Die UEFA erklärte hierzu: "Da erstmalig Nachhaltigkeit explizit als Kriterium im Wettbewerbsreglement genannt wird, wurden die Spielorte anhand ihrer geographischen Lage in Clustern zusammengefasst: Nord/Nordost (Berlin, Hamburg, Leipzig), West (Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln) sowie Süd (Frankfurt, München, Stuttgart). Die einzelnen Gruppen spielen jeweils auf maximal zwei Cluster verteilt, sodass sich die Entfernungen für Mannschaften und Fans in Grenzen halten und die Delegationen in der Gruppenphase von ihren Mannschaftsquartieren aus per Zug oder Bus zu den Spielorten reisen können."

EM 2024: So viele Spiele erhält jede Stadt

Wie viele Spiele jeweils wo bestritten werden, ist auch schon festgelegt worden. Die meisten Begegnungen finden mit je sechs in Berlin, Dortmund und München statt, die wenigsten Spiele bekamen Gelsenkirchen und Leipzig mit jeweils vier. Gastgeber von fünf Partien sind Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und Stuttgart.

EM 2024, Spielplan: Orte, Stadien, Termine, Zeitraum - Wichtigste Eckdaten im Überblick

Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024

14. Juni bis 14. Juli 2024 Teilnehmer: 24

24 Spiele: 51

51 Eröffnungsspiel: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Finale: Olympiastadion Berlin

Olympiastadion Berlin Austragungsorte: Berlin, München, Hamburg, Köln, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen

EM: Die letzten fünf Sieger