Erzgebirge Aue empfängt in der 3. Liga heute den BVB II. Die wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV und Stream bekommt Ihr hier.

Erzgebirge Aue ist am heutigen Samstag, dem 25. November, das Heimteam, dementsprechend geht es im Erzgebirgsstadion in Aue-Bad Schlema zur Sache. Der Anpfiff des Spiels gegen den BVB II ist um 14 Uhr.

Aue und die zweite Mannschaft der Dortmunder sind zwei der vielen Mannschaften, die innerhalb weniger Punkte das große Mittelfeld in der 3. Liga ausmachen. Vor Beginn des 16. Spieltags haben die Gastgeber 22 Zähler auf dem Konto, der BVB folgt mit nur einem Punkt Differenz direkt dahinter.

In diesem Artikel bekommt Ihr die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Aue und Borussia Dortmund II.

© imago images Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ist heute bei Erzgebirge Aue zu Gast.

Erzgebirge Aue vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Ihr möchtet alle Spiele der 3. Liga live und in Farbe sehen? Dann ab zu MagentaSport, der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte an der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Um 13.45 Uhr geht die Übertragung dort (TV und Livestream via Website und App) los, folgendes Team ist für Euch am Start:

Kommentar: Andreas Mann

Moderation: Hannes Jakobi

Um ohne Abonnement auf die Partie zugreifen zu können, müsst Ihr bei OneFootball vorbeischauen. Dort gibt es die Spiele der 3. Liga einzeln zu buchen.

Erzgebirge Aue vs. BVB II heute live: 3. Liga im Liveticker

Wenn Ihr das Ganze lieber in Schriftform verfolgt, könnt Ihr das wie gewohnt bei uns tun - wir tickern auch diese Drittligapartie nämlich live.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Erzgebirge Aue vs. BVB II.

Erzgebirge Aue vs. BVB II heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: Erzgebirge Aue vs. BVB II

Erzgebirge Aue vs. BVB II Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 16

16 Datum: 25. November 2023

25. November 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Erzgebirgsstadion (Aue-Bad Schlema)

Erzgebirgsstadion (Aue-Bad Schlema) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga, 16. Spieltag: Die aktuelle Tabelle