Derbyzeit in der 3. Liga! Der TSV 1860 München bekommt es am 16. Spieltag mit der SpVgg Unterhaching zu tun. Wir geben Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Zur Sache geht es zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching am heutigen Samstag, dem 25. November, im Stadion an der Grünwalder Straße (München). Ab 14 Uhr rollt dort der Ball.

In der Tabelle trennen die beiden Vereine einige Plätze, in Punkten ist die Differenz allerdings nicht sehr groß. Zwischen dem fünften und dem 13. Rang in der 3. Liga sind es nur drei Zähler Unterschied, München (20 Punkte) und Haching (22) sind sogar noch näher beisammen.

Aber nun zur wichtigsten Frage: Wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream verfolgen? Die Antwort liefert dieser Artikel!

© getty Der TSV 1860 München trifft heute auf die SpVgg Unterhaching.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Gute Nachrichten: Es gibt gleich mehrere Optionen, das Duell zwischen München und Unterhaching heute live und in Farbe zu sehen. Beginnen wir mit der kostenlosen, die der Bayerische Rundfunk bietet, sowohl im Free-TV als auch im Stream in der ARD-Mediathek. Pünktlich zum Anpfiff geht dort die Berichterstattung mit Kommentator Dominik Vischer los.

Ausgewählte Spiele laufen auf öffentlich-rechtlichen Sendern, alle Partien bekommt Ihr nur bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender startet im TV und Livestream über Website oder App um 13.45 Uhr, Kommentator Alexander Klich und Moderator Jan Lüdeke werden Euch dort in Empfang nehmen. Dafür ist allerdings ein Abonnement vonnöten.

Ein solches könnt Ihr Euch mit OneFootball sparen. Dort könnt Ihr die Übertragung mit einer einfachen Zahlung freischalten.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live: 3. Liga im Liveticker

Wenn Ihr die Partie lieber nebenbei verfolgen möchtet, ist vielleicht unser Liveticker etwas für Euch. Da beliefern wir Euch mit regelmäßigen Updates zum Geschehen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie 1860 München vs. SpVgg Unterhaching.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: 1860 München vs. SpVgg Unterhaching

1860 München vs. SpVgg Unterhaching Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 16

16 Datum: 15. November 2023

15. November 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Stadion an der Grünwalder Straße (München) TV: BR, MagentaSport

Livestream: ARD-Mediathek, MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga, 16. Spieltag: Die aktuelle Tabelle