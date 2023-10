3. Liga: Herber Dämpfer! Spitzenreiter Dynamo Dresden verliert bei Rot-Weiss Essen

Der souveräne Tabellenführer Dynamo Dresden hat am achten Spieltag der 3. Liga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Mittelfeldteam Rot-Weiss Essen verlor die Mannschaft von Trainer Markus Anfang mit 1:3 (0:1).

Felix Götze (25.) per Kopf, Kapitän Felix Bastians (80.) und Moussa Doumbouya (89.) sorgten für den wichtigen Heimsieg der Essener. Panagiotis Vlachodimos (90.+7) traf spät für Dynamo.

Dresden liegt mit 18 Punkten aus acht Spielen weiterhin an der Tabellenspitze - Verfolger Erzgebirge Aue kann am Sonntagabend (19.30 Uhr) mit einem Sieg über Absteiger Jahn Regensburg bis auf einen Zähler an den Aufstiegsfavoriten heranrücken.