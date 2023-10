In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem SSV Ulm. Doch wer zeigt die Partie heute live im TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antwort.

Am heutigen Sonntag, den 22. Oktober, kommt es am 13. Spieltag der 3. Liga zum Aufeinandertreffen zwischen Erzgebirge Aue und dem SSV Ulm. Die Begegnung startet um 19.30 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue.

Die heutigen Gäste aus Ulm spielen bislang eine starke Saison. Mit 20 Zählern nach elf Spielen liegt der Aufsteiger weiterhin in Tuchfühlung zu den direkten Aufstiegsplätzen. Am vergangenen Spieltag gab es jedoch einen kleinen Dämpfer für das Team von Trainer Thomas Wörle. Gegen Dynamo Dresden verlor der SVV Ulm knapp mit 2:3.

Für Erzgebirge Aue reichte es am vergangenen Spieltag ebenfalls nicht für einen Sieg. Der heutige Gastgeber kam gegen Viktoria Köln nicht über ein 2:2-Unetschieden hinaus. Mit 18 Zählern steht Aue in der Tabelle dennoch hervorragend da. Welches Team verlässt den Platz heute als Sieger?

Erzgebirge Aue vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Erzgebirge Aue: Männel - Danhof, Majetschak, Vukancic, Jakob - Pepic, Schikora - Stefaniak, Tashchy, Seitz - Bär

Männel - Danhof, Majetschak, Vukancic, Jakob - Pepic, Schikora - Stefaniak, Tashchy, Seitz - Bär SSV Ulm: Ortag - Reichert, Geyer, Yarbrough - Rösch, Ph. Maier, Brandt, Allgeier - Chessa, L. Röser, Higl

Erzgebirge Aue vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und dem SSV Ulm überträgt MagentaSport live und exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet um 19.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel.

MagentaSport zeigt die Drittligapartie zudem im kostenpflichtigen Livestream. Diesen findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App. Auf OneFootball könnt Ihr die Partie zudem als Einzelstream, ganz ohne Abo, erwerben.

© getty Erzgebirge Aue trifft heute auf den SSV Ulm.

Erzgebirge Aue vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Die Begegnung zwischen Erzgebirge Aue und dem SSV Ulm könnt Ihr am heutigen Abend bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

3. Liga, 13. Spieltag: Die Tabelle