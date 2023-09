Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue bestreiten am heutigen Sonntag das Spitzenspiel in der 3. Liga. Doch wer zeigt / überträgt die Begegnung live im Free-TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Dynamo Dresden bekommt es am heutigen Sonntag, den 24. September, in der 3. Liga mit Erzgebirge Aue zu tun. Die Partie am 7. Spieltag startet um 19.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Derby-Zeit in der 3. Liga! Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue treffen sich am heutigen Sonntagabend zum Sachsenderby. In der vergangenen Saison gewannen die Dresdener das Duell jeweils knapp mit 1:0. Verlassen die Hausherren den Platz heute erneut als Sieger?

3. Liga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue im TV und Livestream?

Gleich zwei TV-Sender zeigen am heutigen Tag das Sachsenderby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue live und in voller Länge. Zum einen überträgt der MDR die Partie ab 19.30 Uhr im Free-TV und in der ARD-Mediathek im Livestream.

Für die Pay-TV-Übertragung des Drittligaspiels zeichnet dagegen MagentaSport zuständig. Dort seht Ihr das Duell heute ab 19.15 Uhr. Den kostenpflichtigen Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Den Livestream von MagentaSport seht Ihr zudem bei OneFootball. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue als Einzelstream, ganz ohne Abonnement, erwerben.

3. Liga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Spiel: 3. Liga, 7. Spieltag

3. Liga, 7. Spieltag Duell: Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue Datum: 24. September

24. September Anstoß: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung im TV: MDR, MagentaSport

Übertragung im Livestream: ARD- Mediathek , MagentaSport, OneFootball

Mediathek Übertragung im Liveticker: SPOX

