Am Wochenende finden in der 3. Liga keine Spiele statt. SPOX erklärt Euch, was der Grund dafür ist.

Erst am vergangenen Wochenende wurde in der 3. Liga der Spielbetrieb wieder eröffnet. Nun, eine Woche später, ruht direkt wieder der Ball.

Doch warum finden an diesem Wochenende in der dritthöchsten deutschen Spielklasse keine Partien statt? SPOX hat die Antwort.

3. Liga heute live? Darum finden am Wochenende keine Spiele statt

Der Grund ist ganz einfach: Weil vom heutigen Freitag (11. August) bis zum Montag (14. August) der Großteil der Erstrundenspiele im DFB-Pokal über die Bühne geht, bleibt keine Zeit für den Ligawettbewerb. Die Drittligisten ruhen sich aber trotzdem nicht aus, sondern kämpfen im Pokal ums Weiterkommen.

Alleine heute bestreiten der SV Sandhausen und der 1. FC Saarbrücken ihre Auftaktpartien im Pokal gegen zwei Zweitligisten.

© getty In der 3. Liga wird am Wochenende kein Fußball gespielt.

Fans, die lieber die Meisterschaftsspiele verfolgen, müssen nach diesem Wochenende jedoch auch nicht lange warten. Direkt am Freitag, den 18. August, wird die Meisterschaft mit Beginn des 2. Spieltags wieder aufgenommen.

DFB-Pokal: Die Spiele der 1. Runde im Überblick