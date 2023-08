Hallescher FC vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstagabend kommt es zum Duell in der 3. Liga zwischen Hallescher FC und dem MSV Duisburg. SPOX erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der MSV Duisburg hat einen Fehlstart in die Drittliga-Saison hingelegt: Zum Saisonstart gab es auswärts ein 1:1 gegen den SC Freiburg II, am Samstag dann eine bittere 0:3-Heimpleite gegen 1860 München. Im DFB-Pokal waren die Zebras nicht vertreten.

Der Hallescher FC hat dagegen schon einen Dreier auf dem Konto, aus dem ersten Saisonspiel gegen Rot-Weiss Essen (1:0). Gegen Ingolstadt war man am Samstag chancenlos (0:4), in der 1. Runde des DFB-Pokals verlor man knapp mit 0:1 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth.

Die Partie wird am Dienstag, den 22. August, um 19 Uhr ausgetragen. Gespielt wird im Leuna Chemie Stadion in Halle. Im direkten Vergleich zwischen beiden Mannschaften steht es übrigens unentschieden: Von 14 Duellen konnten beide Teams je drei gewinnen, achtmal ging das Spiel unentschieden aus.

Hallescher FC vs. MSV Duisburg heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream

Im Free-TV wird es keine Übertragung des Duells vom Hallescher FC gegen den MSV Duisburg geben. Stattdessen müsst ihr auf MagentaSport von der Telekom zurückgreifen, wenn Ihr das Spiel live und in voller Länge sehen wollt. Das Auswärtsspiel der Zebras könnt Ihr bereits ab 18.45 Uhr verfolgen, dann beginnen nämlich die Vorberichte. Die Moderation übernimmt Alexander Küpper, ab 19 Uhr ist dann Kommentator Markus Herwig an der Reihe.

Um mit von der Partie zu sein, benötigt Ihr ein Abo von MagentaSport. Dabei habt Ihr folgende Möglichkeiten:

Kunden der Telekom : Jahresabo (monatlich 7,95 Euro) oder Monatsabo (12,95 Euro)

: Jahresabo (monatlich 7,95 Euro) oder Monatsabo (12,95 Euro) Nicht-Kunden der Telekom: Jahresabo (monatlich 12,95 Euro) oder Monatsabo (19,95 Euro)

Außerdem könnt Ihr die Begegnung als Einzelspiel auf der Plattform OneFootball buchen.

Hallescher FC vs. MSV Duisburg heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen, wollt aber dennoch am Ball bleiben? Dann seid Ihr beim Liveticker von SPOX genau richtig.

Hier kommt Ihr zum Liveticker.

Hallescher FC vs. MSV Duisburg heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream - alle wichtigen Infos

Datum: 22.08.2023

22.08.2023 Anpfiff: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Spielort: Leuna Chemie Stadion, Halle

Leuna Chemie Stadion, Halle Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Pay-TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport, OneFootball

Hallescher FC vs. MSV Duisburg heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Halle: S. Müller - Ajani, Nietfeld, Landgraf, Halangk - Lofolomo - Deniz, Halimi - Berko, Baumann, Baumgart

S. Müller - Ajani, Nietfeld, Landgraf, Halangk - Lofolomo - Deniz, Halimi - Berko, Baumann, Baumgart Duisburg: V. Müller - Bitter, S. Mai, Fleckstein, Mogultay - Bakalorz, Jander - R. Müller, Pusch, Esswein - Girth

