SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Aufstiegskampf der 3. Liga treffen heute die Reservemannschaft des SC Freiburg und Dynamo Dresden aufeinander. Wer das Duell live im TV, Livestream und Liveticker schauen möchte, bekommt es hier erklärt.

Auch die 3. Liga befindet sich aktuell auf der Zielgeraden, es gibt nur noch fünf Spieltage zu absolvieren. In dieser Phase der Saison wirft man stets einen genauen Blick auf den oberen und unteren Teil der Tabelle. Die Partie zwischen dem SC Freiburg II und Dynamo Dresden am heutigen Samstag, den 29. April, betrifft den Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Obwohl beide Mannschaften ganz oben mitmischen, ist der Aufstieg trotzdem nur für Dynamo Dresden von Bedeutung, da Zweite Mannschaften nicht aufsteigen dürfen. Der Reservemannschaft des SCF wird also der Weg in die 2. Bundesliga verwehrt und der aktuell dritte Platz, auf dem sie sich befindet, wird an den nächsten Verein übergeben, der aufsteigen darf. In diesem Fall Stand jetzt: Dynamo Dresden.

SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, die allesamt das Spiel zwischen Freiburg II und Dresden live übertragen. Eine davon bietet der Mitteldeutsche Rundfunk im Free-TV und im kostenlosen Livestream an. Nur kleine Teile der dritthöchsten Spielklasse werden im frei empfangbaren Fernsehen angeboten, Freiburg vs. Dresden gehört dazu. Das Spiel wird im Rahmen der "Sport im Osten"-Sendung um 14 Uhr übertragen.

Anders als der MDR kümmert sich Magenta Sport um jedes einzelne Spiel der 3. Liga, so auch um Freiburg gegen Dynamo Dresden. Die Vorberichte zur Partie fangen um 13.45 Uhr an, Martin Piller übernimmt dafür die Rolle des Kommentatoren, während Thomas Wagner als Moderator fungiert.

Im Vergleich zum MDR liefert Magenta Sport die kostenpflichtige Variante an. Beim Abonnement genießen die, die Kunden bei der Telekom sind, finanzielle Vorteile. Sie müssen für das Monatsabo 9,95 Euro pro Monat und für das Jahresabo 4,95 Euro pro Monat hinblättern. Für Nicht-Kunden ist das Abo etwas teurer: 16,95 Euro je Monat für das Monatsabo, 9,95 Euro je Monat für das Jahresabo.

Außerdem ist auch OneFootball für die Übertragung des Spiels verantwortlich. Auch OneFootball ist mit Kosten verbunden, jedoch ist die Art der Bezahlung anders. Es wird kein Abo benötigt, eine einmalige Zahlung genügt, um die Übertragung freizuschalten.

SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch SPOX ist bei Freiburg gegen Dynamo Dresden mit von der Partie. Wir bieten zur Begegnung einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem SC Freiburg II und Dynamo Dresden.

SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg II: Sauter - Treu, Rosenfelder, K. Ezekwem, Makengo - Engelhardt - Kehl, R. Wagner, Stark, Baur - Vermeij

Sauter - Treu, Rosenfelder, K. Ezekwem, Makengo - Engelhardt - Kehl, R. Wagner, Stark, Baur - Vermeij Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will - A. Arslan, Hauptmann - Lemmer, Schäffler, Borkowski

SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Freiburg II vs. Dynamo Dresden

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 34

Datum: 29. April 2023

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: Dreisamstadion, Freiburg

TV: MDR, Magenta Sport

Livestream: MDR, Magenta Sport, OneFootball

