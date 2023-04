Zum Abschluss des 34. Spieltags in der 3. Liga stehen sich im Topspiel der 1. FC Saarbrücken und der TSV 1860 München gegenüber. Alles rund um die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker erfahrt Ihr hier.

Es geht auf die Zielgerade! Noch fünf Spieltage hat die laufende Drittligasaison in petto, dabei könnte der Kampf um die Aufstiegsplätze heißer nicht sein. Außer dem SC Elversberg, dem der erste Platz wohl kaum noch zu nehmen sein dürfte, haben gleich mehrere Teams ein Mitspracherecht auf die entscheidenden Ränge.

Noch weiter angeheizt wird diese Dynamik durch die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Weil die Profis in der ersten Liga zugange sind, ist ein Aufstieg für die Breisgauer (aktuell Platz drei) regeltechnisch gar nicht möglich.

So streiten sich nun also noch mindestens fünf Vereine um die verbliebenen zwei Aufstiegsränge. Mittendrin: der 1. FC Saarbrücken, der weiterhin dringend auf Siege angewiesen ist. Der aus dem Aufstiegsrennen ausgeschiedene TSV 1860 München könnte sich da als nützlichen Gegner erweisen.

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 34. Spieltag

34. Spieltag Datum: Sonntag, 30. April

Sonntag, 30. April Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: Ludwigsparkstadion in Saarbrücken

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Spiel live verfolgen? Dann habt Ihr die Wahl zwischen zwei Anbietern. SPOX gibt Euch einen Überblick.

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Livestream

Hauptlizenzinhaber des Duells ist der Streamingdienst MagentaSport. Die Telekom-Tochter ist in dieser Saison in Besitz aller Drittligapartien. Um jedoch auf die Ausstrahlung via Stream zugreifen zu können, bedarf es dem entsprechenden Abonnement.

Doch wie viel kostet eine solche Mitgliedschaft? Das hängt von zwei Faktoren ab: Der Vertragslaufzeit sowie dem Vorhandensein eines zweiten Vertrages bei der Telekom selbst.

Vertragslaufzeit Mit Telekom-Vertrag Ohne Telekom-Vertrag Ein Monat 9,95 Euro 16,95 Euro Zwölf Monate 4,95 Euro 9,95 Euro

Neben MagentaSport bietet auch noch ein zweiter Dienstleister eine Spielübertragung an: OneFootball. In Kooperation beider Unternehmen können auf der Plattform einzelne Duelle erworben werden, ohne das dabei eine befristetes Abonnement von Nöten ist. Einfach das Spiel kaufen, losstreamen und fertig. Alle Infos dazu gibt's hier.

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV

Eine Möglichkeit, das Duell im linearen Fernsehen zu verfolgen, gibt es nicht.

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker bei SPOX

Komplett kostenfrei könnt Ihr das Spiel dagegen bei uns im Liveticker verfolgen. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen in Saarbrücken.

Hier geht's zum Ticker des Spiels Saarbrücken vs. 1860 München

