In der 3. Liga trifft der TSV 1860 München auf den SV Elversberg.

In der englischen Woche am heutigen Dienstag, den 14. März trifft der TSV 1860 München auf den Tabellenführer der 3. Liga, den SV Elversberg. Im Stadion an der Grünwalder Straßer wird um 19 Uhr abends angepfiffen.

Beim TSV 1860 München kriselt es mal wieder. Nach der Entlassung von Trainer Michael Köllner konnte lange Zeit kein neuer Cheftrainer gefunden werden. Nun hat der Italiener Maurizio Jacobacci das Ruder der Sechzger übernommen.

Beim Debüt von Jacobacci gegen Viktoria Köln konnte der neue Trainer noch nicht das gewünschte Resultat erzielen. 1860 München unterlag mit 0:1. Auch im vergangenen Spiel gegen den MSV Duisburg blieb eine entsprechende Reaktion aus (2:2).

Völlig konträr sieht die Tabellensituation beim SV Elversberg aus. Mit 58 Punkten liegen die Saarländer auf dem ersten Tabellenplatz vor dem SC Freiburg II. Allerdings läuft es aktuell auch bei den Gästen nicht mehr so rund. Lediglich einen Zähler konnte man aus den vergangenen drei Partien mitnehmen.

Alle Infos zur Übertragung TSV 1860 München vs. SV Elversberg heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr jetzt.

© getty Der neue Trainer von 1860 München Maurizio Jacobacci trainierte zuvor den tunesischen Erstligisten CS Sfaxien.

TSV 1860 München vs. SV Elversberg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV kann die Begegnung der 3. Liga nicht angesehen werden. MagentaSport besitzt die exklusiven Rechte für die Übertragung der Partie TSV 1860 München vs. SV Elversberg. MagentaSport ist Teil des Pay-TV-Angebots MagentaTV von Telekom. Damit variiert der Preis auch für Telekom-Kunden. Diese müssen statt 9,95 Euro monatlich nur 4,95 Euro monatlich zahlen.

Neben dem Pay-TV-Angebot ist auch ein kostenpflichtiger Livestream auf MagentaSport vorzufinden. Die Vorberichte starten ab 18.45 Uhr. Moderator ist Sascha Bandermann. Kommentator ist Franz Büchner. Hier findet Ihr den zugehörigen Link zum Livestream.

Für alle, die es bevorzugen, das Spiel der 3. Liga über einen Liveticker zu verfolgen, ist SPOX der richtige Ansprechpartner. Im hauseigenen Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion der Begegnung und Ihr seid hautnah dabei.

TSV 1860 München vs. SV Elversberg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : TSV 1860 München vs. SV Elversberg

: TSV 1860 München vs. SV Elversberg Wettbewerb : 3. Liga

: 3. Liga Spieltag : 27. Spieltag

: 27. Spieltag Ort : Stadion an der Grünwalder Straße (München)

: Stadion an der Grünwalder Straße (München) Beginn : 19 Uhr

: 19 Uhr TV : MagentaSport

: Livestream : MagentaSport

: Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag