FC Ingolstadt vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem Drittligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt und Dynamo Dresden wird heute die nächste Englische Woche eröffnet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Am heutigen Montag, den 20. März, beginnt mit der Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Dynamo Dresden in der 3. Liga eine neue Englische Woche, gleichzeitig bildet das Duell auch den Abschluss der 28. Spielrunde. Die Mannschaften stehen sich dafür im Audi-Sportpark in Ingolstadt gegenüber. Angepfiffen wird das Spiel um 19 Uhr.

Mit Blick auf die Form der beiden Mannschaften entsteht ein klares Bild. Ingolstadt verlor die vergangenen drei Partien, während Dynamo hingegen nun bereits seit elf Ligaspielen ungeschlagen ist und drei in Folge gewann.

© getty Dynamo Dresden ist seit elf Spielen ungeschlagen.

FC Ingolstadt vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung der Partie kümmert sich Magenta Sport. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt die Rechte an allen Spielen der dritthöchsten Spielklasse und bietet um 18.45 Uhr Ingolstadt gegen Dresden an. Alexander Küpper wird diesbezüglich als Moderator eingesetzt, danach kümmert sich Alexander Klich um den Kommentar.

Zugriff auf das Sportangebot von Magenta Sport bekommt man mit einem Abonnement. Was das betrifft, werden die Kosten dafür von der Tatsache, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht, beeinflusst. Denn die, die es nicht sind, müssen für das Abo entweder 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Jahresabo) blechen. Telekom-Kunden hingegen bekommen es um einiges billiger: für 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro je Monat (Jahresabo).

Eine weitere Möglichkeit, das Duell live zu verfolgen, bietet OneFootball an.

FC Ingolstadt vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls mit von der Partie heute Abend. Wir tickern das Geschehen auf dem Rasen in Ingolstadt ausführlich mit. So verpassen auch die, die keinen Zugriff auf Magenta Sport oder OneFootball haben, nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem FC Ingolstadt und Dynamo Dresden.

