Dynamo Dresden empfängt am 27. Spieltag der 3. Liga den MSV Duisburg. Alle Infos zur Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

Es ist englische Woche in der 3. Liga! Am 27. Spieltag trifft am heutigen Mittwoch Dynamo Dresden auf den MSV Duisburg. Im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion beginnt die Partie um 19 Uhr.

Dynamo Dresden konnte sich auch im Spiel gegen Borussia Dortmund II durchsetzen und ist damit zehn Spiele ungeschlagen. Gegen Borussia Dortmund II zeigte Dynamo Dresden eine gute Leistung, die heutigen Gastgeber gewannen die Partie mit 3:1. Damit kann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang weiter vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen.

Anders sieht es derzeit beim MSV Duisburg aus. Als graue Maus der 3. Liga dümpeln die Westfalen mit dem 12. Platz im Mittelfeld herum. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den TSV 1860 München sind sämtliche Aufstiegschancen in weite Ferne gerückt. Auch mit dem Abstieg sollten sie jedoch nichts mehr zu tun haben.

Damit geht es vor allem für die Hausherren um Einiges. Dynamo Dresden hofft weiterhin zurück in die 2. Bundesliga zu kommen. Mit einem Sieg wäre man dem Ziel deutlich näher.

Alle Informationen zur Übertragung der Partie Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr jetzt.

© getty Gegen Tabellenführer SV Elversberg kam Dynamo Dresden nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Übertragungsrechte für die 3. Liga hat der Telekomdienst MagentaSport inne. Über den Pay-TV-Anbieter MagantaTV kann das Sport-Paket extra hinzugebucht und empfangen werden. Für alle Telekom-Kunden gibt es gute Neuigkeiten: Statt 9,95 Euro im Monat müsst Ihr nur 4,95 Euro im Monat entrichten.

Zusammenhängend kann auch über MagentaSport ein kostenpflichtiger Livestream angeschaut werden. Dieser ist ebenfalls über MagentaSport zu finden. Dafür folgt einfach diesem Link direkt zum Spiel Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg. Ab 18.45 Uhr ist MagentaSport einsatzbereit. Kommentator ist Andreas Mann. Die Moderation übernimmt Anett Sattler.

SPOX bietet für alle, die kein extra Abonnement abschließen wollen, einen schriftlichen Liveticker an. Damit verpasst Ihr auch unterwegs keine wichtige Aktion und seid hautnah beim Spielgeschehen dabei.

Begegnung : Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg

: Dynamo Dresden vs. MSV Duisburg Wettbewerb : 3. Liga

: 3. Liga Spieltag : 27. Spieltag

: 27. Spieltag Ort : Rudolf-Harting-Stadion, Dresden

: Rudolf-Harting-Stadion, Dresden Beginn : 19 Uhr

: 19 Uhr TV: MagentaSport

Livestream : MagentaSport

: Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle