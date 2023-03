In der 3. Liga geht es am 26. Spieltag zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden zur Sache. Alle Updates gibt's hier im Liveticker!

Das letzte Spiel des Tages: BVB II vs. Dynamo Dresden. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Aktion!

BVB II vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zum Abschluss des 26. Spieltags treffen in Dortmund die zweite Mannschaft des BVB und Dynamo Dresden aufeinander. Die Sachsen sind seit neun Partien ungeschlagen und gehen dementsprechend als klarer Favorit ins Rennen - auch angesichts des 3:0-Erfolgs über Dortmund in der Hinrunde.

Vor Beginn: Gespielt wird heute im Stadion Rote Erde in Dortmund, und zwar ab 15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden!

BVB II vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im TV und Livestream

In Sachen 3. Liga gibt's in Deutschland eine Anlaufstelle: Magenta Sport. Um 14.45 Uhr beginnen dort die Vorberichte mit Moderator Stefan Fuckert, anschließend übernimmt Markus Höhner am Kommentatorenmikro. Gratis ist das Ganze allerdings nicht, sowohl für den TV- als auch den App-Zugang benötigt Ihr ein Abo.

Seid Ihr nur an dieser einen Partie interessiert, könnt Ihr auch zu OneFootball greifen. Dort gibt es die Sendung ungebunden.

BVB II vs. Dynamo Dresden: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB II: Lotka - Papadopoulos, Dams, Coulibaly - Özkan, Pfanne, Kamara, Pohlmann - Eberwein - Njinmah, Michel

Lotka - Papadopoulos, Dams, Coulibaly - Özkan, Pfanne, Kamara, Pohlmann - Eberwein - Njinmah, Michel Dresden: Drljaca - R. Becker, Lewald, Knipping, Kulke - Kammerknecht - A. Arslan, Hauptmann - Lemmer, Kutschke, Borkowski

