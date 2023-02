Hallescher FC vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hallesche FC misst sich heute in der 3. Liga mit dem TSV 1860 München. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt? SPOX hat die Antwort.

Der 24. Spieltag in der 3. Liga wird am heutigen Freitag, den 24. Februar, mit dem Duell zwischen dem Halleschen FC und dem TSV 1860 München eröffnet. Um 19 Uhr geht das Spiel im Leuna Chemie Stadion in Halle los.

Der TSV, zu Beginn der Saison noch Aufstiegsaspirant, steckt seit geraumer Zeit in einer Abwärtsspirale. Die Bilanz der vergangenen zehn Ligapartien sieht folgendermaßen aus: ein Sieg, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen. Mit dem Aufstiegskampf hat man deswegen aktuell nichts mehr zu tun. Jetzt gilt es wieder in die richtige Spur zu finden. Der Anfang kann heute mit einem Sieg gegen den Halleschen FC gemacht werden. Aus tabellarischer Sicht sollte das möglich sein. Der HFC liegt, trotz des 1:0-Sieges über den VfB Oldenburg am vergangenen Spieltag, noch auf Rang 18.

© getty Können die Löwen den Abwärtstrend stoppen?

Hallescher FC vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Da bei Magenta Sport alle Spiele der dritthöchsten Spielklasse übertragen werden, ist dies auch heute der Fall, wenn sich der Hallesche FC und der TSV 1860 München gegenüberstehen. Die Vorberichte zum Spiel gehen um 18.30 Uhr los. Anett Sattler kümmert sich diesbezüglich um die Moderation, danach übernehmen der Kommentator Lenny Leonhardt und der Experte Martin Lanig das Spiel.

Kostenlos ist das Spiel bei Magenta Sport jedoch nicht zu sehen, ein Abonnement wird benötigt. Wie hoch die Kosten für dieses sind, hängt davon ab, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht. Die, die es sind, zahlen für das Monatsabo 9,95 Euro pro Monat oder für das Jahresabo 4,95 Euro pro Monat. Nicht-Kunden müssen hingegen entweder 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro (Jahresabo) monatlich hinblättern.

Für OneFootball, das das Spiel ebenfalls anbietet, genügt eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro.

Hallescher FC vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet zum Duell einen Liveticker zum Mitlesen an. Dort wird für Euch das Spiel genauestens und in einer hohen Frequenz beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem Halleschen FC und dem TSV 1860 München.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag