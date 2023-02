Am 24. Spieltag der 3. Liga empfängt Tabellenführer SV Elversberg zu Hause Dynamo Dresden. Hier gibt's die Partie im Liveticker!

Spitzenspiel in der 3. Liga, heute kommt es zum Duell zwischen dem SV Elversberg und Dynamo Dresden. Alle Updates bekommt Ihr hier im Liveticker.

Elversberg vs. Dynamo Dresden - Vor Beginn Tore - Aufstellung Elversberg Kristof - Fellhauer, Sickinger, Antonitsch, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz, Feil, Rochelt - Woltemade, Mustafa Aufstellung Dresden Drljaca - Melichenko, Lewald, Knipping, Kulke - Kammerknecht, A. Arslan, Hauptmann, C. J. Conteh, Borkowski - Kutschke Gelbe Karten Elversberg: -

- Dresden: -

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Elversberg vs. Dynamo Dresden: 3. Liga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Elversberg vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So gehen die beiden Teams in die Partie:

SV Elversberg: Kristof - Fellhauer, Sickinger, Antonitsch, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz, Feil, Rochelt - Woltemade, Mustafa

Kristof - Fellhauer, Sickinger, Antonitsch, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz, Feil, Rochelt - Woltemade, Mustafa Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Lewald, Knipping, Kulke - Kammerknecht, A. Arslan, Hauptmann, C. J. Conteh, Borkowski - Kutschke

Vor Beginn: Auch Dresden ist im Jahr 2023 noch ungeschlagen und verlor zuletzt am 16. Spieltag gegen Wehen Wiesbaden. Seit sieben Partien sind die Sachsen ohne Niederlage und setzten sich so im Mittelfeld der 3. Liga fest. Aus den letzten sechs Partien gab es zwei Unentschieden und vier Siege. Mit 37 Zählern steht Dynamo auf dem siebten Rang in der 3. Liga. Am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1-Remis gegen Viktoria Köln.

Vor Beginn: Elversberg ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen und holte aus den letzten fünf Spielen fünf Siege. Mit 56 Punkten führen die Saarländer die 3. Liga an und haben schon elf Zähler Vorsprung auf den Zweiten SC Freiburg II mit 45 Zählern. Auf den Dritten Wehen Wiesbaden sind es schon zwölf Zähler Vorsprung. Zuletzt gab es für die Mannschaft von Cheftrainer Horst Steffen einen 2:0-Sieg gegen Zwickau.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zu den Sonntagsspielen des 24. Spieltages in der 3. Liga in der Saison 2022/23. Um 13 Uhr trifft Spitzenreiter SV Elversberg auf Dynamo Dresden. Schiedsrichter Michael Bacher leitet die Partie.

© imago images Im Hinspiel setzte sich Elversberg 3:2 durch.

Elversberg vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im TV und Livestream

Die 3. Liga liegt in dieser Saison in fester Hand von MagentaSport, was bedeutet, dass Ihr das heutige Spiel nicht gratis sehen könnt. Um 12.45 Uhr beginnt die Übertragung, und zwar sowohl im TV als auch im Livestream über Website oder App.

Wenn Ihr kein Abo abschließen möchtet, könnt Ihr auch eine einmalige Gebühr zahlen und die heutige Partie via OneFootball streamen.

3. Liga, Elversberg vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen

SV Elversberg: Kristof - Fellhauer, Sickinger, Antonitsch, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz, Feil, Rochelt - Woltemade, Mustafa

Kristof - Fellhauer, Sickinger, Antonitsch, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz, Feil, Rochelt - Woltemade, Mustafa Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Lewald, Knipping, Kulke - Kammerknecht, A. Arslan, Hauptmann, C. J. Conteh, Borkowski - Kutschke

© getty Feiert das Team von Horst Steffen heute den fünften Sieg in Folge?

Artikel und Videos zum Thema Alle 380 Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport - auch in der Konferenz

3. Liga, 24. Spieltag: Die aktuelle Tabelle