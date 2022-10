3. Liga: Sieg für BVB II - Verl fünf Spiele ungeschlagen

Borussia Dortmund II hat in der 3. Liga den dritten Saisonsieg gefeiert und die Abstiegsränge verlassen. Die Schwarz-Gelben setzten sich gegen den MSV Duisburg mit 2:0 (1:0) durch.

Moritz Broschinski (39.) und Marco Pasalic (67.) erzielte die Tore. Im Stadion am Zoo in Wuppertal sorgten dabei über 2.000 Auswärtsfans für eine Heimspielatmosphäre für den MSV, der ließ aber in der ersten Hälfte zahlreiche Großchancen ungenutzt.

Durch den Sieg schob sich Dortmund in der Tabelle auf Platz 15. Zwei Punkte davor sind nun die Zebras auf Platz zwölf platziert. Für Duisburg war es die fünfte Pleite in den letzten sechs Spielen.

Der SC Verl hat sich derweil ins Mittelfeld der Tabelle geschoben. Die Ostwestfalen gewannen bei Aufsteiger SpVgg Bayreuth mit 3:1 (1:1) und sind fünf Spiele ungeschlagen. Sie holten dabei elf Punkte.

Nicolas Sessa (14.) brachte Verl in Führung, Alexander Nollenberger (27.) sorgte für den Bayreuther Ausgleich. Maximilian Wolfram (67.) und Joel Grodowski (81.) trafen außerdem für den SCV, brachten den Auswärtssieg unter Dach und Fach. Bayreuth ist weiterhin Tabellenschlusslicht.